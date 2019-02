Grupo Vocal Seis Canta faz show no Auditório Ibirapuera

O grupo paulistano Seis Canta volta a se apresentar no Auditório Ibirapuera – Oscar Niemeyer, pelo projeto Música no Foyer, no dia 17 de fevereiro, domingo, às 17h.

Formado pelas vozes de Amanda Temponi, Aninha Ferrini, Everton Dantas, Paulla Zeferino, Raquel Bernardes e Wilson Alves, o grupo Seis Canta vai apostar em uma junção de seus shows Meio-fio – Repensando os limites na metrópole e Identidades (este último apresentado no Auditório Ibirapuera, em 2017). Com um caráter mais intimista, o novo espetáculo mescla os questionamentos abordados nos dois primeiros shows.

Mantendo a estética variada de suas apresentações, ele traz a música vocal a cappella, com um repertório que conta com composições de Kiko Dinucci, Caetano Veloso, Douglas Germano, Celso Viáfora, Milton Nascimento, Itamar Assumpção, Mauro Duarte, Paulo César Pinheiro, Edu Lobo, entre outros. A entrada será gratuita.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.