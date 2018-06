Greve faz teatros adiarem peças e shows musicais

Foto: Divulgação

A greve que parou o Brasil no decorrer desta semana não deixou um rastro de problemas apenas no setor econômico. Várias apresentações que estavam agendadas para acontecer neste final de semana pela região também tiveram que ser desmarcadas.

No Teatro Municipal Lulu Benencase, de Americana, por exemplo, não vai mais ocorrer neste domingo a apresentação do espetáculo “O Rei do Mundo – Uma Comédia Sobrenatural”, inspirado na peça clássica “Peer Gynt”, do norueguês Henrik Ibsen, e estrelada pelo comediante Eduardo Sterblitch. Informações sobre a devolução do dinheiro dos ingressos já comprados podem ser consultadas no site www.teatrogt.com.br. Também foram canceladas apresentações variadas em Campinas, Paulínia, Araras, Vinhedo, Rio Claro e Piracicaba.