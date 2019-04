Freiras buscam emprego em comédia

Foto: Divulgação

A dificuldade de inserção no mercado de trabalho na atualidade é abordada com humor e a partir do ponto de vista de três freiras no espetáculo “Santo Humor – Uma Comédia Divina”, que a Cia. Arte Descontrole e o Polo Artístico-Cultural vão apresentar nesta sexta-feira, às 20h, no Teatro Municipal Manoel Lyra, em Santa Bárbara d’Oeste.

No espetáculo, as irmãs Agnes (madre superiora), Cida e Betany, que são as remanescentes da Ordem de São Cifrão, estão desesperadas por emprego, pois precisam garantir a continuidade das obras de caridades.

“Elas só não esperavam encontrar tantas dificuldades no mercado de trabalho, que são muito comuns às pessoas que nunca tiveram experiência profissional”, explica a equipe de produção.

Uma das características do espetáculo é provocar o público a participar e interagir com as personagens.

Acontece. O espetáculo “Santo Humor” será apresentado nesta sexta-feira, a partir das 20h, no Teatro Municipal Manoel Lyra (Rua João 23, Centro). A classificação etária é 14 anos. Os ingressos custam R$40 (inteira) e R$ 20 (meia). Contato: (19) 3464 9424.