Final de semana tem peça inspirada em famosa HQ

Foto: Divulgação

O Curso de Teatro do Fábrica das Artes inicia sua mostra de final de ano neste sábado e domingo, com o espetáculo “Coraline e as Portas”. No total, 90 alunos de diferentes idades vão ocupar o palco da instituição para a maior mostra de alunos da história do curso, que chega ao 15º ano. Cinco espetáculos estão na agenda e prometem sacudir o Fábrica no período de 1 a 17 de dezembro, sempre às 20h.

Baseada em “Coraline”, escrita em 2002 pelo britânico Neil Gaiman, “Coraline e as Portas” será apresentada pela turma infantil, comandada pelo orientador Jotapê Antunes. Tendo como fonte o universo do terror, as crianças voltaram seus estudos a partir das referências literárias, buscando o livro, HQ e a animação. “Decidimos coletivamente que nosso experimento seria um compilado geral de pontos de vista da obra”, revela Jotapê. “Com base no teatro colaborativo, estamos criando coletivamente nossa encenação, desde o nome do espetáculo até a estruturação do texto, sendo assim, uma obra composta por várias mãos”, finaliza o orientador.

SINOPSE. No enredo, Coraline se muda para uma velha casa, na qual conhece vizinhos e fica encantada pelas suas peculiaridades.

Acontece. A peça “Coraline e as Portas” será apresentada neste sábado e domingo, a partir das 20h, no Fábrica das Artes, localizado na Rua Dr Cícero Jones, 146, Vila Rehder, Americana. Os ingressos custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia e antecipados). Informações: 3645-1990.