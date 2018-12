Festival reúne 44 grupos teatrais de várias cidades do interior de SP

Em janeiro, a Campanha de Popularização do Teatro chega com uma programação diversificada para os públicos infantil e adulto, no Teatro Castro Mendes, em Campinas. Os espetáculos serão apresentados dos dias 5 a 31, se estendendo também em fevereiro, de 1 a 3. Promovida pela Secretaria de Cultura de Campinas, que divulgou nesta sexta-feira a programação, a iniciativa visa valorizar manifestações e produções culturais locais e regionais.

Foto: Divulgação

Ao todo, serão 44 apresentações com 30 produções de coletivos, com classificações etárias que vão do público infantil ao adulto. Esta edição reunirá, entre outros, os coletivos Engenhosa Cia., Cenarte, Mágica e Pirilampos, Ceart, Téspis, Conservatório Carlos Gomes, Cia. Tomara que não chova, Cia. Cor de Teatro, Cia. B.O. de Teatro Experimental, Cia. Espelho D’arte, Cia. Núcleo Inverso ao Avesso, Cia. Arte Descontrole.

A maratona teatral tem início no sábado, dia 5. Com sessão às 15h, a Engenhosa Cia. de Teatro apresenta a peça “A Princesa e a Ervilha”, uma adaptação do conto infantil escrito por Hans Christian Andersen feita por Valéria Bevilacqua. Na montagem, dirigida por Edigar Contar, a menina Nina, interpretada por Amanda Moreira, usa sua imaginação para dar vida a seus brinquedos, interpretados pelos atores Hector Espagnoli e Dennis Zapater.

A encenação foge do tradicional valendo-se do tom cômico, por meio das linguagens da mímica, palhaço, contação de histórias e manipulação de boneco, que são focos de estudo da Engenhosa Cia. Além disso, a montagem também está permeada pelo universo da sétima arte, através de referências a filmes em toda a trilha sonora. “A Princesa e a Ervilha” também poderá ser conferida no domingo, dia 6, às 11h e às 15h.

Ainda no sábado, dia 5, às 21h, a Companhia Teatral Cenarte leva ao palco “Entre Outras Mil”, que mostra a realidade vivida por moradores de rua. Histórias de vida, fugas e alentos vividos por personagens. A direção geral é de Walter Rhis e a música, de Andréia Lucimara. O mesmo espetáculo retorna no domingo, 6, às 19h. A programação completa está disponível em https://bit.ly/2EKLZTy.