Fernanda Souza volta a Americana com peça sobre passado

Fernanda Souza volta a Americana após recém-passagem do seu marido, o cantor Thiaguinho, pela cidade, durante a 32ª Festa do Peão. O motivo da vinda da atriz ao município não tem nada a ver com o esposo, afinal, seu passado é um livro aberto, ou melhor, uma peça aberta! Fernandinha apresenta “Meu Passado Não Me Condena” nesta sexta-feira no Teatro Municipal Lulu Benencase, em Americana, em duas sessões: às 19h e 21h.

No espetáculo, Fernanda Souza sobe sozinha ao palco e compartilha detalhes de sua vida junto aos espectadores. Memórias, personagens, lembranças são teatralizadas em um stand up bem pessoal. A montagem foi idealizada por ela junto ao amigo e produtor Léo Fuchs, e tem direção Pedro Vasconcelos. Foto: Divulgação

Em entrevista ao LIBERAL na ocasião de sua vinda a Campinas no ano passado, Fernandinha defendeu que o diferencial da peça é a humanização da celebridade. “É tão difícil você conseguir levar tanta gente para o teatro, ainda mais sozinha no palco que nem eu. Sinto que estou começando mesmo porque não sou do teatro, vim da televisão, tenho mais tempo de trabalho lá. Acho que o grande ‘lance’ é que o texto tem comédia, mas mensagens positivas de esperança e fé. Acho que esse conjunto de informações acaba deixando-o diferente de uma comédia, onde você só vai pra assistir e dar risada”.

ACONTECE: Fernanda Souza apresenta “Meu Passado Não Me Condena”, às 19h e 21h. Os ingressos custam entre R$ 50 e R$ 100. O Teatro Municipal fica na Rua Gonçalves Dias, 696, Jardim Girassol.