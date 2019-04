Fernanda Gentil estreia em stand up em Campinas

“É pra rir, refletir e se emocionar. Pra refletir e participar. Cantar, refletir, e acreditar. Pra relaxar, se divertir, e…. já falei refletir? Uma peça para encontrar o que estamos procurando ultimamente: esperança. Tudo isso da maneira que também estamos procurando ultimamente: com verdade. Olho no olho. Em português claro”.

Foto: Divulgação

É assim que Fernanda Gentil define o espetáculo “Sem Cerimônia”, que traz para o Teatro Iguatemi Campinas neste sábado e domingo e nos dias 27 e 28. Jornalista e apresentadora da Rede Globo, ela mesma assina o texto para apresentar a peça, de maneira bem humorada, no alto de seus 32 anos de vida, 12 de carreira, “3748302 fake news, três true news, cinco (será que tudo isso?) haters e quase sete milhões de lovers”.

Com estreia realizada no final de março, o espetáculo é fruto de uma parceria dela, que escreve o roteiro, com o produtor Léo Fuchs, de “Meu Passado Não Me Condena”.

Em rede social, ela explicou um pouco do caráter autobiográfico que tem a o projeto. “É pra refletir, rir, gargalhar, cantar, se emocionar, e refletir mais um pouco. É pra eu poder passar as mensagens que acho importante nos dias de hoje. Pra eu dizer o que já disse na TV, instagram, livro e rádio, só que agora em outro palco. E também pra contar uns segredinhos que nunca contei”, brinca.

Cativar através de sua história, no entanto, é uma isca para passar mensagens de empatia e esperança, segundo a jornalista. Tudo isso em meio a um formato interativo e humorístico.

“Em pouco mais de uma hora quero te fazer pensar sobre, pelo menos, alguns segundos do que eu vou contar. Que você entre no teatro de um jeito, e saia dele, no mínimo, um pouquinho melhor. Mais positivo, feliz e esperançoso “, finaliza.

Acontece. O espetáculo “Sem Cerimônia” será apresentado neste sábado e domingo e no final de semana seguinte (dias 27 e 28). Ele ocorre às 21h30 e às 23h30 nos sábados e às 18h nos domingos. Os ingressos custam R$ 40 (meia) e R$ 80 (inteira) e podem ser comprados na bilheteria ou em www.ingressorapido.com.br. O Teatro Iguatemi Campinas fica na Avenida Iguatemi, 777, Vila Brandina.