Fábrica das Artes abre inscrições para curso de teatro amador

Estão abertas as inscrições para o Curso Livre de Teatro do Fábrica das Artes – temporada 2019. As aulas têm início no dia 8 de março e qualquer pessoa pode fazer o curso. Portanto, não é necessário ter experiência anterior. A única exigência é que seja alfabetizada, por isso o curso abre vagas para adultos, jovens e crianças a partir de 8 anos.

Os interessados em participar da 16ª turma de alunos devem fazer a inscrição preenchendo um formulário on-line, disponível em https://fbricadasartes.typeform.com/to/XQ1wkQ. Foto: Divulgação

O curso é anual com início das aulas na segunda semana de março, estendendo-se até dezembro. São 10 meses de atividades com um encontro semanal de três horas. Ao final do curso, o aluno participa de um espetáculo (atuando ou fazendo parte da equipe) e recebe um certificado. Os alunos participam de uma atividade aberta ao público em julho e de uma montagem completa em dezembro. Aulas e apresentações ocorrem em um teatro com palco, camarim e iluminação.

O Curso Livre de Teatro do Fábrica das Artes existe desde 2004, formando mais de 900 atores e atrizes. A mensalidade custa R$ 100.

Pessoas comprovadamente em dificuldade financeira podem se cadastrar no programa de bolsas que oferece descontos na mensalidade que vão de 20% a 50% do valor. No primeiro dia de aula, o aluno faz a opção pela bolsa e terá de preencher alguns formulários para comprovar a necessidade do desconto. Após análise de uma comissão nomeada pelo Fábrica, o aluno poderá conseguir o benefício.