Fabiano Cambota ri da própria carreira em Campinas

Conhecido por ser há mais de uma década o vocalista da banda Pedra Letícia, além da atuação no “Programa do Porchat”, o comediante Fabiano Cambota revelou-se nos últimos anos um dos destaques do cenário stand up comedy nacional. Consequência do humor que sempre esteve em suas interpretações musicais.

Com o show solo de humor “Viver Envelhece”, que apresenta no Teatro Iguatemi Campinas, nesta sexta-feira, Cambota busca divertir a plateia com causos reais que vivenciou ao longo dos seus 41 anos de vida. Desde a convivência com seu pai “grosso”, até histórias vividas a partir da sua mudança para São Paulo. O espetáculo conta, ainda, com músicas de sua autoria, gravadas pela banda Pedra Letícia. Foto: Rinaldo de Oliveira

Com mais de uma hora de duração, o espetáculo busca identificação de diferentes faixas de público, sejam jovens, adultos, casais, ou mesmo as “véia” com as quais ele tanto brinca – e diz ser idolatrado por elas.

Além de ser vocalista da banda Pedra Letícia e fazer parte da equipe do extinto “Programa do Porchat”, o comediante também é apresentador do programa “A Culpa é do Cabral”, dividindo a atração com Thiago Ventura, Rafael Portugal, Nando Viana e Rodrigo Marques.

Em seu canal do YouTube, onde divulga diversos vídeos de suas apresentações, Fabiano já conta com mais de 4 milhões de acessos, e seu Facebook já se aproxima dos 300 mil fãs.

ACONTECE: O show “Viver Envelhece”, de Fabiano Cambota, será apresentado a partir das 21h desta sexta-feira, no Teatro Iguatemi Campinas. Os ingressos custam entre R$ 35 (meia) e R$ 70 (inteira) e podem ser comprados em www.ingressorapido.com.br ou na bilheteria – Avenida Iguatemi, 777, Vila Brandina.