Espetáculo lança ‘visão’ feminina sobre Vinicius de Moraes

Criada em 1980, a partir de um documentário de Benê Barbosa, na Faculdade de Jornalismo da PUC (Pontifícia Universidade Católica) de Campinas, a obra “Para Viver um Grande Amor” avançou para além da academia e ganhou os palcos como espetáculo de teatro que já rodou o Brasil.

Tributo a Vinicius de Moraes, em uma inversão de gêneros que lança um olhar feminino sobre a trajetória e obra do poeta e músico, a obra chega neste sábado ao Teatro Municipal Manoel Lyra, em Santa Bárbara d’Oeste. Foto: Divulgação

Diretor geral da peça, Benê explica que após sua criação, o espetáculo teve uma pausa, voltou a circular entre 2001 e 2011, e foi novamente retomado em 2018.

“O que a gente faz é inverter essa posição do homem e da mulher. O Vinicius brincava muito com a mulher. Muita gente pega trechos do que ele falava como se fosse uma verdade, como ‘me desculpem as feias, mas beleza é fundamental’, mas não sabem que na sequência ele descreve o que é belo e não está falando da beleza estética”, conta o diretor.

O elenco é formado por Ângela Azevedo, Daniela Fischer, Fernanda Barbosa e Júlia Oliveira e os músicos são Joaquim Isaac, Adilson Beleza e Alê. A direção musical é de Rudah.

Com música ao vivo e cantada sem microfones pelas quatro atrizes – o que lhe dá a atmosfera descontraída da mesa de um bar -, o espetáculo conduz o público, através das canções e narrativa poética, às diversas fases e faces de Vinicius de Moraes, desde a sua participação, em 1928, em um movimento antimodernista, até o Vinícius poeta do cotidiano, das mulheres e dos parceiros.

“A cada nova música ou poema, uma nova personagem surge. Fazemos (as quatro), homens, mulheres, meninos e meninas. Tem um momento infantil, outro de mãe, outro de mulher sensual, contestadora, de cores variadas, nos entristecemos nuns momentos, brincamos e rasgamos o riso no rosto de cada espectador”, conta Daniela.

ACONTECE: O espetáculo musical “Para Viver um Grande Amor” vai ser apresentado neste sábado, a partir das 20h30, no Teatro Municipal Manoel Lyra (Rua João 23, Centro). Os ingressos custam R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia) e podem ser comprados na bilheteria ou em https://megabilheteria.com.