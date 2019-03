Espetáculo faz críticas à violência contra os gays

Como uma notícia atravessa um corpo? Como um corpo reverbera um noticiário? Com essas perguntas, a Caleidos Cia de Dança abre a temporada Cultural do Espaço Fábrica das Artes, em Americana, com o espetáculo de dança “A Notícia”, 24º trabalho da companhia paulista que, mais uma vez, se volta sobre o tema da violência.

Financiada pelo ProAc (Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo), a apresentação ocorre neste sábado, às 20h, com entrada gratuita. Espetáculo solo com o intérprete e criador Nigel Anderson, “A Notícia” apresenta uma narrativa crítica do noticiário a respeito da violência contra homossexuais no Brasil e no mundo. Foto: Fábio Brazil

Segundo o criador do espetáculo, a peça é como um desdobramento de “Mairto”, obra anterior da Caleidos que era baseada em uma notícia específica de homicídio por homofobia. “De alguma forma, eu queria continuar colocando para fora essa indignação com relação à violência na cultura do macho”, explica Nigel.

Temas como a criminalização da homossexualidade em 76 países do mundo e tratamentos de reversão sexual, chamados de “cura gay”, também são expostos na encenação.

“Essas vozes das notícias reverberam junto com outras vozes, como a da ciência e as vozes da minha memória. Tem um caráter também autobiográfico, porque ele traz memórias da minha vida que dialogam e se relacionam com as notícias de alguma forma”, explica o artista.

Um dos objetivos da intervenção é afetar e provocar o público a ajudar a mudar o quadro de intolerância explorado. “Eu acredito que a dança tem uma singularidade que é trazer para o corpo. Então, isso é mais uma prova de que a arte tem esse poder de educar e de transformar”, acrescenta.

ACONTECE: “A Notícia” será apresentada neste sábado, a partir das 20h, no Fábrica das Artes, localizado na Rua Dr. Cícero Jones, 146, Vila Redher. A entrada é gratuita.