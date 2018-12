Espetáculo aborda o feminicídio

Suicídio, feminicídio e bullying serão abordados pela peça que fecha a 15ª Mostra de Alunos do Fábrica das Artes, em Americana, neste domingo e segunda-feira, a partir das 20h. Com orientação e direção de Marcelo Porqueres, “Blecaute!” tem como base um texto do escritor escocês Davey Anderson e parte da prisão de um jovem que não se lembra do crime que cometeu.

“O espetáculo nasceu da vontade de falar sobre essas questões delicadas que são muito pouco abordadas no teatro. Vejo que tem pouquíssimos textos falando disso e a gente fez uma cena no meio do ano, e essa cena veio como uma preparação para esse texto que viria, que é o ‘Blecaute!’”, conta Marcelo. Foto: Divulgação

Ele conta que como é um espetáculo falando de jovens, o grande desafio da turma, formada por adultos, é voltar no tempo para poder rever conceitos pessoais e momentos que vivenciaram tanto como vítima quanto como acusado.

“A gente colheu muitos depoimentos sobre o suicídio, e o feminicídio é uma coisa que está muito presente, é uma discussão muito atual. As mulheres estão tomando conta disso, estão percebendo, e a gente está vendo todo dia várias coisas acontecendo nesse sentido. A peça é atual nesse sentido”, avalia. Ele revela que vem ocorrendo uma procura alta de jovens pelos ingressos. “Existe uma identificação direta deles com o que a gente está falando”.

O protagonista começa a peça preso e depois vai se lembrando tudo o que aconteceu para ele chegar ali. “A montagem vai para o passado, volta para o presente e vai mostrando o que vai acontecer com ele”, detalha o diretor.

Delicado

Um dos cuidados na produção foi evitar uma agressividade fora de proporção, segundo Marcelo. “São questões muito delicadas e por isso a pesquisa e, principalmente, as conversas com as meninas sobre a questão do feminicídio, do suicídio, do bullying, que é uma questão que todos nós, em algum momento da vida, vivemos ou presenciamos, ou participamos de alguma maneira também, fazendo bullying. Então, são questões muito delicadas”, acrescenta o orientador.

O elenco é formado por Adriana Brasil, Allan Gatti, Bruno Inc., Carla Biancalana, Emerson Totoya, Juan Moreno, Leonardo Coelho, Lucca Dresler, Rafael Anathan, Rafaela Antonioli, Renata Fagionato, Samara Fonseca, Vitor Hugo Passos, Yasmim Santarosa e Ellis Almeida.