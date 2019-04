‘Encontro da Dança’ acontece nesta quinta

Foto: Divulgação

Um panorama do que se produz no cenário da dança em Americana poderá ser conferido na noite desta quinta-feira, a partir das 20h, no Teatro Municipal Lulu Benencase. O ingresso é pelo ticket cultura, por meio do qual o espectador decide o valor que quer pagar.

O “Encontro da Dança” faz parte da programação da 10ª edição do Festival Americana Mostra, realizado pela Associação Fábrica das Artes, e terá a participação de 12 grupos e academias do município e 20 coreografias de diferentes estilos, desde o balé clássico, passando por jazz, hip hop, pole dance e street dance.

As coreógrafas Elisete Starnino e Vanessa Racaneli participaram da elaboração do regulamento e realizaram o contato com os grupos.

“Ter a oportunidade de mostrar o trabalho realizado fora dos habituais espetáculos de final de ano é, sem dúvida alguma, possibilitar que esse trabalho seja visto por pessoas que vão além do âmbito familiar e amigos próximos. É possibilitar que ele seja visto por uma comunidade geral, local. É uma forma de trazer mais adeptos para a dança, seja como bailarino ou espectador”, avalia Vanessa.

Em relação ao processo de seleção, ela explica que inicialmente foi realizado um levantamento das academias e grupos existentes na cidade e cada uma recebeu um convite e o regulamento.

“Esse regulamento dizia que cada escola poderia encaminhar e participar com duas coreografias. Nós determinamos um tempo pra que isso pudesse ser levado ao palco e deveria ser de estilos diferentes, justamente visando dar uma diversidade maior nesse espetáculo”, explica a coreógrafa.

DIVERSIDADE. Ela ressalta que uma das principais intenções foi trazer variados estilos à programação. “As academias da cidade têm marcas muito forte. As academias mais voltadas ao clássico têm uma linha a seguir. Tem escolas mais voltadas à dança do ventre, grupos de dança teatro, grupos de danças urbanas, que são vertentes muito singulares. A ideia é fazer com que a pessoa que esteja lá na plateia, assistindo, prestigiando, consiga analisar o espetáculo e entender essa diversidade”, completa.