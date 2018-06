Eduardo Sterblitch traz peça sobre ambição para Campinas

Era para o público de Americana e região já ter assistido ao espetáculo “O Rei do Mundo – Uma Comédia Sobrenatural”, estrelado por Eduardo Sterblitch. A montagem seria encenada na cidade no início deste mês, mas foi cancelada devido às consequências da greve dos caminhoneiros. Mas dizem que para tudo há uma segunda chance, e a montagem estará em cartaz entre esta quinta-feira e sábado, “pertinho” de Americana, no Teatro Iguatemi Campinas. As sessões ocorrem na quinta e sexta-feira, às 21h, e no sábado, às 21h30. A classificação é 14 anos.

A peça é baseada na obra “Peer Gynt”, do dramaturgo norueguês Henrik Ibsen (1828-1906), mas seu tema se mantém bastante atual. Ela é norteada pelo personagem Pedro Peregrino, que desde a infância tem a ambição de ser rico e poderoso. Entretanto, na vida adulta, torna-se mentiroso, irresponsável, egoísta e sem escrúpulos, passando por cima de tudo e todos para alcançar sua meta: ser o “Rei do Mundo”. Foto: Divulgação

“Ele sempre quis ser ‘o rei do mundo’, mas vira o rei dos canalhas, dos egoístas, das piores pessoas que já existiu. Então conta-se a história desse tipo de gente, e a gente tem medo porque pode se tornar estas pessoas também”, declarou o ator Eduardo Sterblitch em entrevista ao jornal “Bom dia Minas”, da filiada da Globo, na ocasião da sessão do espetáculo em Uberaba, Minas Gerais.

A peça acaba fazendo um retrato do Brasil contemporâneo e promete promover a reflexão entre os espectadores, para que encontrem novas maneiras de viverem e encararem o “lado obscuro” do País, principalmente combatendo a corrupção e a violência. Além de Sterblitch, o elenco traz os atores Louise D’tuani, Diego Becker, Claudinei Brandão e Thiago Brianti.

A direção é de Roberto Alvim, referência no teatro nacional, que também é responsável pela adaptação da peça ao português. A experiência de Alvim é comprovada pelos números da carreira: em 27 anos de profissão, ele fez mais de 100 espetáculos, e por isso é considerado um dos principais encenadores na cena teatral paulista contemporânea. Porém, esta é a primeira vez que Alvim dirige uma comédia.

ACONTECE: “O Rei do Mundo – Uma Comédia Sobrenatural” será encenado nesta quinta e sexta-feira, às 21h, e no sábado, às 21h30. Os ingressos custam entre R$ 40 e R$ 80. O Teatro Iguatemi fica na Avenida Iguatemi, 777, Vila Brandina. Informações pelo telefone 3294-3166 ou site www.ingressorapido.com.br.