Deborah Colker vem a Campinas com ‘Cão Sem Plumas’

A companhia de dança carioca Deborah Colker, da bailarina e coreógrafa homônima, vem a Campinas neste fim de semana para apresentar sua mais nova montagem, “Cão Sem Plumas”. O espetáculo é baseado em poema de João Cabral de Melo Neto e é o primeiro com temática explicitamente brasileira no currículo da renomada companhia. A montagem pode ser conferida neste sábado, às 21h, e no domingo, às 18h, no Teatro Municipal José de Castro Mendes.

“Cão Sem Plumas” estreou em junho do ano passado, no Recife, e alcançou repercussão internacional. Este ano, no mês em que completa um ano, Deborah Colker celebra a conquista do importante prêmio russo Benoin de la Danse, considerado o “Oscar” da dança mundial. No espetáculo, é abordada a pobreza da população ribeirinha nordestina, o descaso das elites, a vida no mangue, entre outros pontos da realidade abordada por João Cabral de Melo Neto em sua obra, publicada em 1950. No poema, ele acompanha o percurso do rio Capibaribe, que atravessa o Pernambuco.

Os bailarinos se cobrem de lama, em alusão a paisagem descrita na obra, e as coreografias evocam os caranguejos, animal que vive no mangue. O espetáculo traz o conceito de bicho-homem, baseado em manifestações como maracatu e coco, como também no samba, jongo, kuduro e outras danças populares. “Cabem a elegância do clássico, a lama das raízes e o olhar contemporâneo. O nome disso é João Cabral”, diz Deborah Colker na divulgação de “Cão Sem Plumas”.

Completam a montagem cenas de um filme realizado por ela junto ao cineasta pernambucano Cláudio Assis, cuja filmagem foi realizada durante viagem de toda a companhia por 24 dias do limite entre o sertão e o agreste do estado até o Recife. A jornada foi documentada ainda pelo fotógrafo Cafi. E a trilha sonora também faz menção à temática. Regem as coreografias faixas de Jorge Dü Peixe, da banda Nação Zumbi e um dos expoentes do movimento mangue beat, e Lirinha, cantor do Cordel do Fogo Encantado, além do carioca Berna Ceppas.

ACONTECE: Deborah Colker apresenta “Cão Sem Plumas” neste sábado, às 21h, e domingo, às 18h. Os ingressos custam entre R$ 45 e R$ 120. O Teatro Castro Mendes fica na Rua Conselheiro Gomide, 62, Vila Industrial. Informações pelos telefones 3272-9359.