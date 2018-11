Danielle Winits vive Marilyn Monroe em espetáculo que chega a Campinas

A trama da peça “Depois do Amor” retorna ao ano de 1962 e aos bastidores do filme “Something’s got to Give”, produção estrelada por Marilyn Monroe e interrompida em virtude de sua morte, no mês de agosto do mesmo ano, aos 36 anos. Nos primeiros 16 dias, a atriz não apareceu no set de filmagem alegando uma sucessão de enfermidades.

O enredo abraça este período, mostrando uma Marilyn mais humana, mulher. “Marilyn poderia ser um mero show de sex appeal, mas a peça vai por outro caminho”, apresenta Danielle Winits, que vive a atriz hollywoodiana no espetáculo que chega ao Teatro Iguatemi Campinas neste sábado e domingo.

Quando Marilyn finalmente decidiu trabalhar estava mais magra e foi preciso ajustar todo o seu figurino, que havia sido encomendado por ela ao famoso estilista Jean Louis. Margot Taylor (Karen Coelho), foi designada para a tarefa, e encontrou a atriz em sua nova casa. Assistente do estilista, ela era também velha conhecida da sexy symbol. A recordação de um amor em comum logo as confronta. E apesar das diferenças abissais entre os dois mundos, a mesma prisão as aproxima: a dificuldade de se afirmar com autonomia em um mundo controlado pelos homens e a impossibilidade de encarar a vida sem afeto.

“Ela foi uma mulher que sofreu muito. Teve relacionamentos muito complicados. Apesar de ser um símbolo, não era tão respeitada quanto gostaria que fosse como atriz. Foi uma mulher à frente do seu tempo. Em 1960 ela falava de temas que eram tabus para a época. A vida de Marilyn também mostra um pouco os perigos e riscos do estrelato excessivo”, reflete Danielle, fã declarada da estrela norte-americana.

Para ela, a obra fala sobre a alma feminina e traz, mais além da homenagem, um estudo de temas femininos urgentes. Ela conta que para se preparar para o trabalho leu muito, viu filmes e se embrenhou nos diários da atriz publicados ao longo dos anos. “Com a peça, pude descobrir, através da minuciosa pesquisa do autor, uma mulher muito simples. Que poderia ter tido uma vida incrível se não fossem os problemas emocionais e a falta de estrutura. Foi uma sobrevivente. A peça fala mais sobre Norma Jean (nome verdadeiro dela) e menos do furacão Monroe”, acrescenta.

“Depois do Amor” marca uma parceria entre o jovem autor Fernando Duarte e Marília Pêra, diretora da produção, que faleceu no dia da estreia nacional da peça, no dia 5 de dezembro de 2015. Nestes três anos, o espetáculo já passou por 37 cidades. Danielle ainda se lembra de uma conversa que teve com Marília no primeiro dia de ensaio: “Temos que desconstruir o mito. Nossa Marilyn está em casa. Vamos pensar na mulher por trás do mito. Desconstruir a sex symbol e mostrar a mulher comum”, disse a diretora. “Era uma mestra. Um gênio. Marília deu vida para o espetáculo. Mesmo enfrentando o câncer, não abandonou a direção. Para mim, ela é imortal”, finaliza.

