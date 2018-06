Companhia traz para Campinas peça que está em cartaz desde 1995

“O mar abriu no meio, véééi” se tornou um famoso “meme” (antes mesmo desta palavra existir) por meio da Companhia de Comédia Os Melhores do Mundo. A frase faz parte de uma das cenas mais famosas da peça “Hermanoteu na Terra de Godah”, que está em circulação pelo País desde 1995. A montagem, que resgata o Antigo Testamento da Bíblia de maneira bem-humorada e sem compromisso com a religião está de volta a região neste fim de semana, com sessão neste sábado, às 21h, e domingo, às 20h, no Teatro Iguatemi Campinas.

Na peça, os atores Adriana Nunes, Rodrigo Fernandes, Jovane’ Nunes, Ricardo Pipo, Victor Leal e Welder Rodrigues se revezam entre dezenas de personagens, incluindo na atuação improvisos relacionados a fatos da atualidade. Há também a “participação” do humorista Chico Anysio, que deu voz ao personagem Deus. Foto: Gunar Hohl / Divulgação

Na história, é apresentado o personagem Hermanoteu, um típico hebreu do ano zero, que recebe a missão divina de guiar seu povo à Terra de Godah. O protagonista cumpre sua jornada com muito humor, encontrando diversos personagens históricos e caricatos, sem compromisso com a cronologia religiosa. As cenas ocorrem em um cenário que remete um imenso deserto.

A companhia foi uma das primeiras do País a registrar espetáculos teatrais em DVD. O lançamento audiovisual ocorreu em 2009 e cenas foram divulgadas pelo Youtube. A repercussão gerada pelos vídeos trouxe ainda mais prestígio à montagem. Em entrevista ao portal “Memórias do Brasil”, o Jovane Nunes afirmou que a companhia já alcançou a média de seis mil espectadores por fim de semana.

Além dessa montagem, Os Melhores do Mundo conquistaram ainda mais sucesso no País quando divulgaram o quadro “A Vida É Uma Caixinha de Surpresas”, na internet (o com o famoso personagem Joseph Klimber). A cena faz parte do espetáculo “Notícias Populares”, com o qual também percorreram o País

e lançaram DVD.

ACONTECE: A peça “Hermanoteu na Terra de Godah” será encenada neste sábado, às 21h, e domingo, às 19h. Os ingressos custam entre R$ 60 e R$ 120. O Teatro Iguatemi fica na Av. Iguatemi, 777, Vila Brandina. Informações pelo telefone 3294-3166