Comédia faz reflexão da vida a dois

Foto: Divulgação

A peça de comédia “Baixa Terapia” fará uma breve temporada no Teatro Iguatemi, em Campinas. O espetáculo, que conta com o ator Antonio Fagundes no elenco, terá quatro sessões entre sexta-feira e domingo. A classificação indicativa é 14 anos.

O espetáculo conta a história de três casais que fazem terapia. Um dia, eles chegam para a sessão e descobrem que a terapeuta não compareceu e que eles terão que conduzir a sessão em grupo. A psicóloga deixou a sala preparada com água, café, whisky e envelopes numerados com instruções de como os casais devem conduzir a sessão.

Conforme vão conversando, bebendo e se aprofundando nas confissões, vêm à tona queixas, revelações, verdades e mentiras. Tudo regado a whisky e humor, com diálogos ácidos. Os casais são formados por Ariel (Antonio Fagundes) e Paula (Mara Carvalho), Estevão (Bruno Fagundes) e Tamara (Alexandra Martins) e Roberto (Fábio Espósito) e Andrea (Ilana Kaplan).

A peça esteve em cartaz em São Paulo por um ano, atraindo ao teatro 90 mil pessoas. Um diferencial dessa apresentação é que o público poderá ter acesso aos bastidores e conversar com os atores uma hora e meia antes das sessões, ao custo de R$ 100, além do valor do ingresso. A experiência é limitada a 20 pessoas por sessão.

Acontece. O espetáculo “Baixa Terapia” será apresentado nesta sexta-feira, às 21h30; no sábado, às 20h; e no domingo às 18h e 20h30. Os ingressos custam entre R$ 65 e R$ 230 (incluindo bastidores). O Teatro Iguatemi fica na Avenida Iguatemi, 777, Vila Brandina. Informações pelo telefone 3294-3166.