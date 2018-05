Cia da região é premiada em festival nacional

Foto: Divulgação

A peça “Fragmentos de um Último Inquérito”, com montagem do grupo americanense de teatro Cia de Farrapos Delirantes, venceu o prêmio de melhor espetáculo no Festival Nacional de Artes da Estância Turística de Tupã. A premiação ocorreu no último final de semana, e além da categoria principal o grupo venceu ainda em outras quatro indicações.

Baseada em contos do escritor norte-americano Edgar Allan Poe, o espetáculo conta a história de um detetive que busca sua própria lucidez em meio a um cenário de crimes, manias e fenômenos inexplicáveis. O personagem Dupin se vê dividido entre o pensamento racional e a loucura. A peça, que tem direção e dramaturgia de André Albino, estreou no segundo semestre de 2017 e participou do Americana Mostra deste ano.

A montagem recebeu o prêmio de melhor espetáculo, melhor atriz (Patrícia Claro), melhor Iluminação (Tiago de Luca), Cenografia (Fernanda Zancopé, João Nalão e André Albino) e melhor Figurino (João Nalão e Carmen Ribeiro). O valor recebido na premiação é de R$ 1 mil.

Feliz surpresa. Vencedora da categoria melhor atriz, Patrícia tem formação em Dança pela Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), desenvolve trabalhos como diretora teatral, coreógrafa e bailarina. Ela atua na cena teatral de Americana desde a década de 1990.

“Não esperávamos nada de premiação, ficamos muito felizes e surpresos. É um espetáculo que ficamos dois anos montando, foi tudo tirado do bolso mesmo”, informa o produtor geral da peça, Éverton Gatti.