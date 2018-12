Casa do Conto dá início a programação natalina no CCL

Foto: Marília Pierre - Divulgação.JPG

Inaugurada no início de novembro pela Sectur (Secretaria de Cultura e Turismo), a Casa do Conto II, instalada no CCL (Centro de Cultura e Lazer), na Avenida Brasil, realiza na próxima segunda-feira (10), às 19h30, a abertura da programação de Natal, com o conto “O Natal dos ratos”. A apresentação será aberta ao público e terá também a presença da Ameriart (Feira de Artesanato de Americana).

“Aproveitamos a época e criamos um conto com uma mensagem diferente e reflexiva, focado na proposta de compartilhar e dividir. A interação das crianças é envolvente, eles acreditam e adoram os fantoches e não se esquecem das apresentações. Espero que todos venham prestigiar”, disse a arte-educadora, Cristina Lazaretti.

“Fico muito contente em ter este espaço agradável, familiar e lúdico no CCL. É uma maneira de manter viva a contação de histórias na vida das crianças e resgatar a memória dos adultos. Com certeza, o conto de Natal será emocionante”, falou o secretário de Cultura e Turismo, Fernando Giuliani.

Nos dias 11, 12, 13 e 14 de dezembro, a Casa do Conto II receberá escolas agendadas e nos dias 19 e 20 de dezembro terá novamente sessões abertas ao público, às 19h30. A Casa do Conto II fica nas dependências do CCL, à Avenida Brasil, nº1293, Jardim São Paulo. Mais informações pelo telefone (19) 3408-4800.

Com informações da assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal de Americana.