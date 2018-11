‘Cartas para o Brasil’ retorna ao palco do Lulu Benencase

RCriado como “um grito de amor pelo Brasil” através da dança, o espetáculo “Cartas Para o Brasil” retorna ao palco do Teatro Municipal Lulu Benencase nesta quinta-feira, às 20h30, desta vez com entrada gratuita. Pede-se apenas a doação de um quilo de alimento. Com estilos contemporâneo, livre e jazz, além de um número aéreo, com fitas, a peça aborda a realidade nacional e o orgulho de ser brasileiro.

Com direção de Eliana Favarelli Chiti, Ednei Ananias e Fernanda Araújo, o espetáculo foi criado pelo Espaço Dançar, com produção da Escola Twist. “A gente fez o ‘Cartas’ em setembro, com ingresso pago e tudo mais. Foi um espetáculo muito bonito, mas a gente queria que outras pessoas vissem. Então, estou fazendo essa reapresentação em parceria com a prefeitura, com a arrecadação de um quilo de alimento”, explica Eliana, que criou a obra. Foto: NANAH D’LUIZE STUDIO / Divulgação

Segundo ela, a produção destaca qualidades como a força da mulher, da natureza, e aponta sutilmente problemas como desigualdade e falta de apoio à educação ou cultura. A dançarina explica que o Espaço Dançar se diferencia do trabalho acadêmico de escola. “O ‘Cartas’ fala sobre realidade brasileira e sobre o orgulho que a gente tem de ser brasileiro e o quanto a gente queria um país melhor. Então, na verdade a gente exalta as qualidades do brasileiro, as vantagens que a gente tem de morar em país com tantas diversidades. E também falar dos problemas, das coisas que realmente nos tiram o sono em questão de qualidade de vida, honestidade e caráter neste país”, aponta.

Um dos convidados especiais é Reginaldo Sama, que realiza parcerias com Eliana desde 2011 e atualmente participa do “Dança dos Famosos”, no programa “Domingão do Faustão”. “Tem também o grupo da Fernanda Bagnoli, que é o Laboratório da Dança, de Santa Bárbara, que faz participação com a gente todo ano”, detalha a diretora.

Para Eliana, o espetáculo também ganha corpo após sua estreia. “Quando a gente estreia um espetáculo, mesmo que seja há pouco tempo, já passa o nervosismo, a preocupação, porque a gente já sabe a resposta do público, já sabe as falhas que tiveram e o que pode melhorar. E a maioria do pessoal já está muito acostumado com o palco. Ninguém ali é iniciante”.

Ela revela que essa criação é sua “menina dos olhos” atualmente. “Sou amante de tudo o que eu faço. Já não sou tão jovem, mas sou muito ativa em tudo o que eu faço. Não só dirijo, eu danço também. Eu vejo que eu passo isso para as pessoas, essa vontade. Lógico que meu físico, minha habilidade, ajuda bastante. Sou uma pessoa que tenho muito bem conservado isso em mim. Mas eu passo isso para o grupo, eu acho que a dança não tem idade, precisa só de preparação, carinho e dedicação, e aí tudo vai bem”.

ACONTECE: O espetáculo “Cartas Para o Brasil” será apresentado nesta quinta-feira, a partir das 20h30, no Teatro Municipal Lulu Benencase, com entrada gratuita. Pede-se, no entanto, a doação de um quilo de alimento. O teatro fica na Rua Gonçalves Dias, 696, Jardim Girassol, Americana.