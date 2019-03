Campinas recebe peças infantis neste ‘feriadão’

Duas peças infantis clássicas serão apresentadas neste final de semana no Teatro Iguatemi Campinas. Neste sábado (02), às 15h, a Sia Santa apresenta “Pinóquio”, com sete ambientações e todos os personagens do clássico. No domingo, é a vez da encenação do “Gato de Botas”, com efeitos especiais e trilha sonora exclusiva.

Foto: Divulgação

A peça “Pinóquio” tem sua montagem inspirada no clássico italiano. São sete ambientações cenográficas, desde a Casa do Gepeto, passando pela Praça, o Circo de Bonecos do Stromboli, a Ilha da Tentação e o Grande Mar Azul, que toma o palco todo na grande cena do espetáculo, quando a Baleia Branca engole o Pai Gepeto.

No domingo, também às 15h, é a vez da peça na qual um gato esperto consegue transformar seu pobre amo no grande Marquês de Carabás. Efeitos especiais dão encantamento ao espetáculo inspirado no original francês. A trilha sonora foi especialmente composta para a montagem. Com adaptação e direção Crispim Júnior, a peça também integra o Programa “A Escola Vai Ao Teatro”, que percorre o Brasil desde 1973, com apresentações no horário escolar e atende cerca de 3 mil escolas brasileiras da rede pública.