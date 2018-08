Campinas recebe duelos de piadas nesta sexta

Em meio à enxurrada de comédias stand ups e canais de humor que se alastram pelo streaming, foi “proibindo” a risada que um grupo de comediantes conquistou 3,1 milhões de inscritos no YouTube. Nos duelos “UTC (Ultimate Trocadilho Championship) – Não Pode Rir”, humoristas contam piadas um para o outro e quem ri é desclassificado, em um torneio que culmina com um vencedor. Em formato itinerante, o quadro de sucesso dos Castro Brothers chega nesta sexta-feira ao Teatro Iguatemi, em Campinas.

O UTC tem um elenco fixo de sete humoristas. Idealizado pelos irmãos Marcos e Matheus Castro, o game recentemente ganhou uma versão em tabuleiro, lançado pela Estrela. Além deles, participam do espetáculo os humoristas Ed Gama, Fred Mascarenhas, Luciana D’Aulizio, Henrique Fedorowicz e Rafael Studardt. Foto: Adi Ribeiro

A maioria deles se conheceu por meio da comédia stand up. “Nós somos fãs de trocadilhos e já fizemos diversos vídeos e até músicas com o tema desde 2011. Em 2017 resolvemos usar nossa facilidade de fazer trocadilhos para criar um jogo em que pudéssemos chamar diversos convidados para participar. Analisamos o que estava fazendo sucesso no YouTube e a ideia de criar um campeonato com esses convidados, usando a dinâmica de ‘não poder rir’ acabou surgindo naturalmente”, conta Marcos Castro.

O show é feito sem roteiro – totalmente no improviso – e é repleto de interação com a plateia. No teatro, além da dupla que joga em cada rodada, os demais participantes podem participar ao fundo, fazendo comentários e brincando com o que está acontecendo. Isso dá uma dinâmica maior ao jogo e torna cada show diferente do outro, garante Marcos.

“Às vezes chamamos convidados que dão um toque especial ao show, mas o comum é que seja somente o elenco do canal. Por mais que pareça uma brincadeira no palco, é necessário que haja um entrosamento entre os participantes. A nossa amizade e sincronia no palco são fundamentais para isso, e essa química reflete diretamente no clima do show”, aponta o humorista.

Além do UTC, outros quadros compõem o canal (e também aparecem no espetáculo).Desde fevereiro o grupo vem percorrendo o Brasil com a turnê “UTC no Teatro” lotando casas de show em todas as regiões do país. É comum vê-los também no ranking de vídeos mais assistidos do YouTube.

ACONTECE: O “UTC – Não Pode Rir” será apresentado nesta sexta-feira às 21h e 23h. Os ingressos custam R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia) e são vendidos na bilheteria ou em www.ingressorapido.com.br. O Teatro Iguatemi fica na Avenida Iguatemi, 777, Vila Brandina.