Bailarinos recriam a história via coreografia

Foto: João Caldas - Divulgação

Cerca de 100 bailarinos vão subir ao palco do Teatro Municipal Lulu Benencase, em Americana, neste sábado e domingo, para a recriação de um clássico da fantasia. Integrantes da Companhia Twist e Espaço Dançar trazem “A Pequena Sereia” ao tablado em um projeto que começou em março e é fruto de quatro meses de ensaios.

Diretora do espetáculo, Eliana Favarelli explica que a faixa etária dos participantes varia entre 3 e 56 anos. Será a primeira vez que o grupo vai apresentar a peça. “A adaptação é fiel, mas incluímos alguns momentos para que estilos diferentes de coreografias possam entrar como o sapateado e os elementos aéreos”, explica Eliana que dirige e criou as coreografias com Néia Solera, Siane Santarosa Pascote e Edinei Annanias. Todos são professores da escola. O espetáculo tem narração e os diálogos são gravados. Os estilos de dança explorados são clássico, jazz, sapateado e aéreos.

CONVIDADO. O espetáculo ainda traz a participação especial do cantor Rodrigo Negrini. Ele é um dos nomes de destaque do teatro musical brasileiro, já tendo participado de musicais importantes como ‘Les Misérables’, ‘Wicked’, ‘Raia 30’ e ‘Hairspray’”, contextualiza a diretora. Ele também se destacou pelo trabalho como o príncipe Eric no musical “A Pequena Sereia”, uma superprodução da Broadway, pela primeira vez encenada no Brasil.

Eliana acrescenta que figurinos e cenários são “megacoloridos” para rimar com o tema. “A cenografia é bem elaborada com cenários de fundo do mar, gruta e castelo”, conta. No enredo, Ariel é uma sereia princesa de dezesseis anos de idade insatisfeita com a vida no fundo do mar e curiosa sobre o mundo na terra. Ela se apaixona por um príncipe e faz um acordo com a bruxa do mar para transformar-se em humana e poder viver esse amor.