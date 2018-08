Ary Toledo se apresenta em Campinas e Americana

Grande humorista do século, Ary Toledo comemora 53 anos de carreira nos palcos em 2018. Para comemorar tal feito, o artista realiza apresentações em Campinas e Americana. Nesta sexta-feira, ele sobe ao palco do Teatro Iguatemi Campinas com seu espetáculo “Ary Toledo 5.3”, às 21h. A mesma produção chega ao Teatro Municipal Lulu Benencase, nesse sábado, às 20h.

Destinada ao público adulto, a atração conta com textos certos aliados a um humor personalíssimo. A montagem vai além das peripécias inspiradas na criançada, trazendo também a sátira da política atual, que é sempre um prato cheio para suas piadas.

Além das mais variadas piadas, o show é composto por músicas, monólogos e efeitos especiais. Sobre as piadas com as sogras, o humorista brinca que nunca teve problema com elas, uma vez que toda sogra hoje já teve sogra um dia e sabe como é a situação.

Foto: Divulgação

Ary relata ainda que a reciprocidade é que faz a comunicação entre humorista e a plateia, e que isso se dá por meio dos risos e aplausos. Vindo de uma turnê bem-sucedida no Japão, o artista define o humor como o “açúcar da vida”, mas satiriza que há muito adoçante por aí.

Um dos marcos da carreira de Ary Toledo foi a interpretação da famosa música de Carlos Lyra e Vinícius de Moraes “Pau de Arara”, popularmente conhecida como “Comedor de Giletes”. Alcançou no ano de 1965 a impressionante marca de dois milhões de discos vendidos, façanha esta que naquela época era somente alcançada por artistas como Teixeirinha e Roberto Carlos.

Depois, embalou sucessos como “A criação do Mundo”, segundo Ary Toledo de autoria de Gianfrancesco Guarnieri e Augusto Boal, que ficou em cartaz durante 3 anos, de 1966 a 1969. Em turnês, a estimativa é de que já deve ter percorrido o país no mínimo 20 vezes.

Ary Toledo também inaugurou o primeiro serviço de piadas por telefone do Brasil, isto na década de 80. Por proibição do serviço 0900, o projeto saiu do ar em 1995, mesmo com consulta média de 30 mil ligações por dia. Paralelo ao serviço de telefonia, teatro e televisão, Ary editou 20 livros de humor, estimando que já tenha ultrapassado a casa de 2 milhões de livros vendidos. O artista deve sair na próxima edição do Guiness Book como o maior colecionador de piadas do mundo, com um acervo de 65 mil.

ACONTECE:

Em Campinas, a apresentação ocorre hoje, às 21h, no Teatro Iguatemi, na Avenida Iguatemi, 777, Vila Brandina. Os ingressos custam R$ 40 (meia) e R$ 80 (inteira) e podem ser comprados na bilheteria ou em www.teatroiguatemi.com.br.

Em Americana, o show ocorre sábado, às 20h, no Teatro Municipal Lulu Benencase, na Rua Gonçalves Dias, 696, Jardim Girassol. Os ingressos custam R$ 35 (meia) e R$ 70 (inteira) e podem ser comprados na bilheteria ou em www.ingressodigital.com.