Art Americana Dance apresenta ‘A Bela e a Fera’

Cento e oitenta artistas, entre atores, bailarinos e coro cênico vão levar um clássico ao palco do Teatro Municipal de Lulu Benencase, em Americana, neste sábado e domingo. Inspirada no musical da Broadway, a escola Art American Dance apresenta a montagem “A Bela e a Fera” para celebrar seus dez anos de existência. A versão traz todas as músicas e cenas feitas ao vivo.

Uma das proprietárias da escola, Daniela Fortunato explica que a preparação começou em agosto e envolveu a criação e ensaio das coreografias e a preparação vocal e cênica dos alunos. “Contamos com uma equipe de profissionais preparados para todos os desafios que o musical traz”, aponta ela. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Daniela revela que o principal desafio do elenco é saber lidar com a ansiedade. “Já é tradição da Art American Dance. Apresentamos um espetáculo no meio de ano apenas com coreografias e lançamos o tema de fim de ano, que é o musical completo, o qual todos aguardam ansiosamente”, conta.

O espetáculo terá como convidado o bailarino clássico Welton Nascimbene, que veio de São Paulo para integrar a coreografia da “Rosa Vermelha”. “Todo o restante do elenco é composto por alunos dos cursos de danças (ballet clássico, jazz, vídeo dance e baby class) e teatro musical, além dos respectivos professores, acrescenta Daniela. Os alunos têm entre três e 50 anos e, a partir de 2019, a Art American Dance terá turmas especiais a partir de 2 anos completos.

Já no repertório, estarão várias músicas do musical original, com algumas adaptações, entre elas “Bon Jour”, “Gaston”, “Belle”, “Sentimentos São”, “Mate a Fera”, entre outras. “São feitas adaptações no texto e nas músicas, e são introduzidas no espetáculo as coreografias de nossos alunos. Tudo pensado para deixar o espetáculo bem fluído, ligando as cenas, as músicas e as coreografias”, conta a proprietária.

FEITIÇO CLÁSSICO

“A Bela e a Fera” conta a história de amor entre uma linda e inteligente jovem, chamada Bela, e um príncipe que foi enfeitiçado e transformado em Fera. Bela vive em um vilarejo com seu pai, que é capturado e aprisionado pela Fera em seu castelo.

A jovem consegue localizá-lo e se oferece para ficar no lugar dele. Sua bondade a faz enxergar o lado humano da Fera, por quem se apaixona, quebrando o feitiço. O espetáculo é dividido em dois atos e com todas as falas e músicas ao vivo.

ACONTECE

O espetáculo “A Bela e a Fera” acontece neste sábado e domingo, a partir das 20h. Os ingressos custam R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia, antecipado ou com recorte da propagando jornal O Liberal). Compras na bilheteria ou em tudus.com.br. O Teatro Municipal fica na rua Gonçalves Dias, 696, no Jardim Girassol.