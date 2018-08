Americana recebe nesta sexta a obra ‘Allan Kardec’

Com texto de Paulo Afonso de Lima e direção de Ana Rosa, a peça “Allan Kardec – Um Olhar para a Eternidade” chega ao Teatro Municipal Lulu Benencase, em Americana, às 21h desta sexta-feira. Em cena, Rogério Fabiano, ator e produtor do espetáculo, revive a trajetória do educador, escritor e tradutor francês Hippolyte León Denizard Rivail, que no século XIX, sob o pseudônimo de Allan Kardec, se dedicou à observação e ao estudo dos fenômenos espíritas. A codificação da Doutrina Espírita colocou Kardec na galeria dos grandes missionários e benfeitores da humanidade.

A maioria do elenco se divide entre dois, três ou mais personagens e faz isso com maestria. No palco, a atriz Érica Collares, também produtora do espetáculo, vive a médium Gertrudes Laforgue e Amélie Gabrielle Boudet (esposa de Allan Kardec).

“A história de Amélie e Kardec é muito bonita. Eles eram companheiros em uma vida passada e se reencontram no século XIX. Foi amor à primeira vista. Eram filhos únicos, não tiveram filhos, e estavam unidos na missão do espiritismo. Foram destinados a isso”, conta Érica.

Já Manuela Collares tem entre os seus papéis de destaque a mãe de Kardec, Madame Rivail, a Madame Plainemaison e a amiga de Kardec Justine Frenard.

“A primeira pessoa espírita que ele tem contato é com a culta e fina Madame Plainemaison. Ele a visita pretendendo desmascará-la, mas Allan receberá uma mensagem do além, que o fará mudar radicalmente e começar a codificação do espiritismo”, esclarece Ana Carolina. Outros integrantes do elenco são Claudio Gardin e Pedro Roquete Pinto.

“Estou muito entusiasmada. Primeiro, por se tratar da vida e obra de Allan Kardec, já conhecido por nós em suas obras básicas. Segundo, porque o texto de Paulo Afonso de Lima é uma obra de arte, tanto em termos de pesquisa como de teatralidade. E terceiro, por orquestrar o talento e sensibilidade de atores como Rogério Fabiano, Érica Collares, Pedro Roquete Pinto, Manuela Collares e Claudio Gardin, exercício que me revigora – como atriz que sou – e me entusiasma como diretora a cada ensaio”, frisa Ana Rosa, espírita praticante há mais de 30 anos e que também dirige os espetáculos de sucesso “O Cândido Chico Xavier” e “Violetas na Janela”.

ACONTECE: O espetáculo será apresentado hoje, às 21h, no Teatro Municipal Lulu Benencase, que fica localizado na Rua Gonçalves Dias, 696, Jardim Girassol. Os ingressos custam R$ 35 (meia) e R$ 70 (inteira) e podem ser comprados na bilheteria ou em www.ingressodigital.com.