Alimentação saudável é tema de peça infantil

Foto: Divulgação

Três escolas da região vão receber o espetáculo infantil “Sabor de Vitória”. O teatro de bonecos visa conscientizar sobre alimentação saudável, explicando aos pequenos como cada alimento age no organismo. A peça é uma produção da companhia itinerante BuZum! e tem o apoio do Ministério da Cultura e do Instituto CCR (Companhia de Concessões Rodoviárias), por meio da Lei Rouanet. O espetáculo tem duração de 20 minutos, e em algumas escolas haverá diversas apresentações seguidas, para diferentes turmas.

Neste sexta-feira, o Ciep (Centros Integrados de Educação Pública) Oniva de Moura Brizola, no bairro Antonio Zanaga 2 recebe a peça. Na segunda-feira, dia 28, as apresentações serão no Ciep Milton Santos, na Praia Azul. Nos dias 29 e 30 de maio, o espetáculo será apresentado no CAIC (Centro de Atenção Integral à Criança) Irmã Dulce, no bairro Santa Rita, em Santa Bárbara d’Oeste.

Caveira. Na peça, a personagem Julia encontra uma caveira que fala. Após o susto inicial, a menina descobre que a caveira é o esqueleto de Luiz, um menino preguiçoso e com péssimos hábitos alimentares. Ela vai então tentar ajudar o esqueleto e os outros órgãos do amigo. Diversos bonecos interpretam “partes” de Luiz, como o cérebro, o coração, os olhos, a boca, o nariz e a orelha. A peça é permeada pelo ditado de que as pessoas são o que comem, mostrando os efeitos de alimentos diversos no organismo.

“Partimos do ponto que, determinados alimentos causam benefícios, ou malefícios em nosso corpo. Se isso já é uma preocupação aos adultos, por que não iniciarmos às crianças? Decidimos trazer essa reflexão também para os pequenos, pois através da reeducação eles poderão lembrar e assimilar no futuro”, conta Beto Andreetta, diretor da companhia BuZum!. No interior de São Paulo, a itinerância do espetáculo acontece na área de influência do Sistema Anhanguera-Bandeirantes.