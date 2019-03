Ensaios do Via Crucis 2019 começam no novo pátio da Usina Santa Bárbara

Foto: Augusto César Bortoluci.

Na última semana, o elenco da 22ª edição do Espetáculo Via Crucis começou a ensaiar no local das apresentações da encenação: o Novo Pátio da Usina Santa Bárbara. A pouco menos de um mês para a estreia, os preparativos para a peça entram na reta final com a montagem da cenografia, arquibancada e os ajustes na marcação das cenas e coreografias. As apresentações serão de 17 a 21 de abril, sempre às 20 horas, no Novo Pátio da Usina Santa Bárbara, com entrada gratuita.

Segundo o diretor artístico, Otávio Delaneza, nesta edição, as principais novidades na cenografia serão um novo espaço para as cenas da crucificação e da ressurreição, muito aguardadas pela plateia. “A cenografia vem para contribuir com a concretização de tudo aquilo que pensamos para a edição 2019. Temos readequações novas, como a crucificação e a ressurreição, que serão feitas em outro lugar para favorecer ainda mais a concepção do espetáculo e a visão do público”, destacou.

Outra novidade é a ampliação do palácio, que ficará em local de destaque para receber os narradores desta edição, Cláudia Prócula e Pôncio Pilatos.“Será um cenário à parte para abraçar os narradores deste ano, que permanecerão grande parte do tempo em cena”, comentou o diretor.

Coordenada pelo cenógrafo Kaê Payão, a equipe responsável pela montagem iniciou os trabalhos no começo deste mês e se concentra também na confecção de adereços, como a biga (carroça de duas rodas) romana, as bandeiras que serão hasteadas para simbolizar a entrada em Roma e o barco para a cena dos pescadores.

Arquibancada

Com uma visão privilegiada do palco, a arquibancada será mantida na mesma disposição de 2018 e, como nos anos anteriores, comportará um espaço voltado a cadeirantes, idosos e gestantes. “No ano passado, conseguimos ter um ótimo aproveitamento do espaço cenográfico e um ganho na encenação fazendo com que o público pudesse ter uma visão frontal do espetáculo, por isso, manteremos a arquibancada no mesmo local”, adiantou o secretário de Cultura e Turismo, Evandro Felix.

Já a iluminação será conduzida pelo segundo ano consecutivo por Alessandro Azuos, profissional com 18 anos de experiência no segmento.

Espetáculo

O Espetáculo Via Crucis é uma realização do Ministério da Cidadania, Governo do Estado de São Paulo e Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, com patrocínio master dos Supermercados Pague Menos, copatrocínio Broto Legal, Cimentolit e Sapore, apoio Cofaco, Cristiantex Magazine, Danny Cosméticos, Unimed e Usicomp, apoio institucional EPTV e produção cultural 3marias.

Com informações da assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal de Santa Bárbara d’Oeste.