Teatro ‘Uma Aventura Congelante 2’ é atração gratuita neste sábado no Tivoli Shopping

A apresentação inspirada no filme Frozen será realizada às 16h, em frente ao restaurante Coco Bambu

O teatro infantil “Uma Aventura Congelante 2”, inspirado no filme Frozen, é atração gratuita neste sábado no Tivoli Shopping, em Santa Bárbara d’Oeste. A apresentação será às 16h na área de expansão do empreendimento, em frente ao restaurante Coco Bambu.

O espetáculo narra uma história curiosa que Elsa e Anna escutaram do pai, sobre uma floresta encantada. Após alguns anos, Elsa passa a escutar um chamado desse lugar misterioso. Juntamente com Anna, Olaf e Kristoff, Elsa decide combater forças desconhecidas, enquanto descobrem um segredo sobre seus antepassados e a origem dos poderes mágicos.

Ainda no clima congelante, as crianças também podem curtir o ‘Aventura na Neve’, um brinquedo disponível na Praça de Eventos I, com icebergs, urso polar, boneco, uma cama elástica de seis metros de altura e um escorregador. Essa opção é paga.

As atrações não são as únicas durante o mês de janeiro. No dia 27, será apresentado o teatro infantil “Patrulha em Ação”. A atração conta a história de uma grande aventura, que ocorre na cidade de Baia da Aventura. O prefeito Humdinger, da cidade Baixa da Névoa, desafia o personagem Ryder para uma disputa de cidade mais amigável.