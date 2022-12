Teatro completa programação da Virada SP em Santa Bárbara

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste divulgou a programação completa dos quatro pontos que vão receber a Virada SP no final de semana. No total, são 38 atrações nas áreas de música, artes visuais, teatro, circo, literatura, narrativa oral, dança, cultura popular e cultura urbana. A Virada SP acontece no Complexo Usina Santa Bárbara, Teatro Municipal Manoel Lyra, Estação Cultural e Praça Central. Toda a programação é gratuita.

Um dos destaques da programação divulgada ontem é o espetáculo “O Falcão Vingador”, com Maria Clara Gueiros e Luccas Papp. A peça é uma tragicomédia que aborda temas como o sonho de voar da humanidade e a expectativa dos pais diante dos filhos. A montagem ganha contornos de realismo fantástico sob a direção de Ricardo Grasson. O espetáculo se apresenta às 13h30 de domingo no Teatro Municipal Manoel Lyra.

“O Falcão Vingador” com Maria Clara Gueiros e Luccas Papp – Foto: Divulgação

O espaço recebe no sábado a Orquestra Filarmônica de Santa Bárbara d’Oeste (18h), a Orquestra Barbarense de Violas (20h) e o comediante Oscar Filho com seu stand-up (a partir da meia-noite). Na área externa, se apresentam uma intervenção do MB Circo (19h), os Amigos Seresteiros (21h) e a banda Paralela (23h).

ROCK. A programação segue madrugada adentro na Estação Cultural da Fundação Romi com a tradicional madrugada do rock. O espaço recebe artistas locais como Traj Rock Trio (19h), Hellskitchen (20h30), The New Drunks (22h), Ska7 (23h30), Eletro Rock (1h), Banda Póstuma (2h30) e a banda Netos D’Avó (4h).

No domingo, a programação no espaço começa com a Corporação Musical União Barbarense (6h), seguida pela Folia de Reis – Ouro Incenso e Mirra (7h), o Maracatu Estação Quilombo (8h) e a Associação de Capoeira Motta (9h). O local ainda recebe mais uma edição Estação Artesanal com Feira de Arte, Cultura e Gastronomia das 8h ao meio-dia.

LÚDICO. A primeira atração na Praça Coronel Luiz Alves no sábado será o espetáculo “A Casa do Papai Noel”, do Laboratório da Dança Fernanda Araújo (20h), seguido por “Encantos”, da Cia de Dança Juliana Daniel (21h) e por apresentação da Cia de Dança e Teatro JK (22h).

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

No domingo, o espetáculo circense “Malabarindo”, da MB Circo, abre as atividades (10h), seguido pela peça “Montando Histórias”, de Jotapê Antunes (11h) e da apresentação da fanfarra da escola “José Renato Pedroso” (14h30). Encerrando a programação na praça, haverá o espetáculo infantil “Tiqueque – Todo Dia” (17h). A dupla Diana Tatit e Wem se consagrou na internet pela criatividade em misturar diversos estilos artísticos, como movimentos coreografados, percussão corporal, ritmo, histórias e influência das cantigas brasileiras.

PRINCIPAL. O Complexo da Usina Santa Bárbara vai abrigar o palco principal da Virada SP. O espaço recebe, no sábado, o projeto Violivoz de Chico César e Geraldo Azevedo (22h) e Vitor Kley (à meia-noite). No domingo, será a vez da banda Colomy se apresentar ao lado de Nando Reis (15h), Francisco, el Hombre (17h) e Pitty (19h30).

Integram ainda o palco principal Sheila Canova e banda (no sábado, às 18h), Allan e Zé Rodrigo (no sábado, 19h30) e Rockstrada (no domingo, às 13h30). O Complexo terá ainda um palco volante, com atrações como o DJ Douglas Mota, Ella de Vuonno e Gra Ferreira. O galpão da Usina recebe, entre 18h de sábado e 13h de domingo, a atração Jogos do Mundo, em que o Coletivo Lúdico apresenta diversos jogos surgidos ao longo da história.