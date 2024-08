Taylor Swift tem shows cancelados na Áustria após plano de atentado terrorista

Taylor Swift teve três shows cancelados em Viena, na Áustria, após a polícia identificar e prender nesta quarta, 7, dois homens suspeitos de planejar um ataque terrorista contra a cantora. Eles seriam membros do grupo radical Estado Islâmico, segundo as autoridades locais.

“Com a confirmação oficial do governo de um ataque terrorista no estádio Ernst Happel, não temos outra escolha a não ser cancelar os três shows que aconteceriam nesta semana por motivos de segurança”, divulgou a produtora Barracuda Music, responsável pelas apresentações no país.

Swift iria se apresentar nos dias 8, 9 e 10 de agosto em um dos maiores estádios da capital austríaca. Segundo a produção do show, o valor dos ingressos será ressarcido.

Juntos, os shows atrairiam 65 mil espectadores por dia, com um adicional de 10 a 15 mil fãs nas ruas da capital austríaca, segundo estimativas da polícia do país.