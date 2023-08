Taylor Swift: saiba o que vem na caixa VIP da ‘The Eras Tour’

Se tem uma coisa que os fãs da Taylor Swift são, é bem tratados. Não é de agora que a cantora norte-americana chama a atenção pelo relacionamento especial que criou com eles, escondendo mensagens secretas em suas músicas, em posts das redes sociais, e até em seus shows, que acabam servindo de dicas para os próximos passos e lançamentos da artista.

Em novembro, Taylor chega ao Brasil para se apresentar no Rio de Janeiro e em São Paulo com a The Eras Tour. E quem garantiu o pacote VIP, ganha também uma caixa temática da turnê (que deve ser coletada no local do show).

Para o Brasil, a cantora disponibilizou quatro pacotes VIP distintos, limitados e com itens exclusivos. São eles: Ready For It, Karma is my Boyfriend e It s Been a Long Time Coming e I Remember All Too Well – sendo o último vendido apenas para as apresentações da capital paulista.

Dentro de cada pacote, além do ingresso correspondente à área adquirida, os fãs encontram um conjunto especial de quatro impressões de Taylor Swift, projetadas especificamente para o show escolhido. Além disso, há um pin colecionável da cantora, bem como um conjunto de adesivos e postais personalizados.

Para completar o conjunto, os fãs também recebem uma bolsa VIP comemorativa da The Eras Tour, um cordão LED, com uma pulseira que acende acompanhando as músicas do show, e um ingresso colecionável holográfico comemorativo.

Os valores dos pacotes começam em R$ 1.250, com a caixa mais cara custando R$ 2.250. Vale dizer que os ingressos para todos os shows da Taylor Swift no Brasil estão esgotados. Mas, se você quiser garantir as lembranças da caixa VIP, alguns sites de comércio eletrônico já fazem a revenda dessas caixas mas sem o ingresso para o show, claro.