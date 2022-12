Cultura Taylor Swift lidera People’s Choice Awards 2022 e Virgínia leva prêmio de influenciadora do ano

O Peoples Choice Awards 2022, evento que premia através de votação popular filmes, músicas, séries e artistas, aconteceu na última terça-feira, 6, e Taylor Swift foi a grande vencedora da noite, com três prêmios. A brasileira vencedora da noite foi Virgínia Fonseca, que ganhou na categoria de Influenciador Brasileiro do Ano – já Anitta, indicada na categoria de Artista Latino do Ano, perdeu para Becky G.

O ator Ryan Reynolds foi o grande homenageado da noite, com o troféu Icon Award por suas contribuições à indústria do entretenimento nas últimas três décadas.

“Tudo começa com minha família e termina com minha família. Teremos um quarto filho muito em breve. Se acontecer esta noite enquanto eu estiver aqui, estarei procurando um sofá para dormir um pouco”, disse em tom de brincadeira ao receber o prêmio.

“Mas Blake e minhas filhas, vocês são literalmente meu coração, minha esperança, minha felicidade. Brinco que minha família me deixa exausto, mas na realidade vocês me dão mais força do que qualquer homem poderia merecer”, completou.

A cantora Lizzo também foi homenageada, recebendo o troféu Champion Award, por seu impacto na música e na TV, assim como por seu compromisso na luta pela diversidade e inclusão. Ela também levou o prêmio de Melhor Canção pelo hit About Damn Time.

“Vou ser sincera, quando ouvi falar desse prêmio pela primeira vez, fiquei em dúvida se deveria aceitar. Porque, se eu sou a campeã do povo, não preciso de troféu por defender o povo”, disse no início do seu discurso.

“Estou aqui esta noite, porque ser um ícone não é sobre quanto tempo você tem sua plataforma. Ser um ícone é o que você faz com essa plataforma. E desde o início da minha carreira tenho usado minha plataforma para amplificar as vozes marginalizadas. O poder sempre será do povo. Muito obrigada, Peoples Choice. Siga-os, siga-os e apoie-os”, completou.

Já Shania Twain levou para casa o título de Ícone da Música e apresentou um medley com seus maiores hits. E a brasileira Virgínia Fonseca agradeceu aos fãs e familiares por sair vencedora.

Como destaque da noite, Taylor Swift ganhou nas categorias de Melhor Artista Feminina e nas categorias de Melhor Álbum, com Midnights, e Melhor Clipe, por Anti-Hero.

Confira a lista completa de vencedores do Peoples Choice Awards 2022:

Prêmio Peoples Choice – Lizzo

Ícone do Peoples Coice – Ryan Reynolds

Ícone da música do Peoples Choice – Shania Twain

Filme do ano – Doutor Estranho no Multiverso da Loucura

Filme de comédia do ano – O projeto Adam

Filme de ação do ano – Top Gun: Maverick

Filme de drama do ano – Não se preocupe querida

Astro de cinema – Chris Hemsworth, em Thor: Amor e Trovão

Estrela de cinema – Elizabeth Olsen, em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura

Astro/Estrela de drama – Austin Butler, em Elvis

Astro/Estrela de comédia – Adam Sandler, em Arremessando alto

Astro/Estrela de ação – Elizabeth Olsen, em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura

Série – Stranger Things

Série de drama – Greys Anatomy

Série de comédia – Eu nunca

Reality Show – As Kardashians

Série de competição – The Voice

Ator de série – Noah Schnapp, em Stranger Things

Atriz de série – Ellen Pompeo, em Greys Anatomy

Atriz de drama em série – Mariska Hargitay, em Law & Order: Unidade de Vítimas Especiais

Atriz em série de comédia – Selena Gomez, em Only Murders in the Building

Talk-show diurno – The Kelly Clarkson Show

Talk-show noturno – The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

Concorrente em competição – Selma Blair, em Dancing with the Stars

Estrela em reality show – Khloé Kardashian, em As Kardashians

Série digna de maratona – Dahmer: um canibal americano

Série de ficção científica/fantasia – Stranger Things

Artista masculino – Harry Styles

Artista feminina – Taylor Swift

Grupo – BTS

Música do ano – About Damn Time, da Lizzo

Álbum do ano – Midnights, da Taylor Swift

Artista country – Carrie Underwood

Artista latino- Becky G

Artista revelação – Latto

Videoclipe do ano – Anti-Hero, da Taylor Swift

Parceria do ano -Left And Right, de Charlie Puth e Jung Kook

Turnê do ano – BTS Permission to dance on stage

Celebridade do ano – Selena Gomez

Influenciador do ano – Mr Beast

Influenciador do ano no Brasil – Virginia Fonseca

Atuação de comédia – Kevin Hart, Reality Check

Atleta – Serena Williams

Podcast pop – Archetypes