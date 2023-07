Taylor Swift lança regravação de seu álbum ‘Speak Now’

Na madrugada de sexta, 7, a cantora Taylor Swift lançou a regravação do disco Speak Now (Taylor’s Version), o terceiro de seis álbuns que ela está regravando após uma disputa com sua antiga gravadora. Esses relançamentos assumiram um status lendário no fandom ferozmente leal de Swift e consomem as redes sociais, especialmente porque incluem músicas inéditas (e, em algumas, letras inéditas).

Speak Now, seu terceiro álbum de estúdio lançado originalmente em 2010, ocupa um lugar especial na história da megastar pop: é o único disco de Swift em que ela é a única compositora em todas as músicas.

Carta

Em uma longa carta que acompanha as cópias físicas do relançamento, Swift explica que ela foi “atormentada pela dúvida que girava em torno de minha ascensão e de meus méritos como artista” no início de sua carreira, especialmente pelas pessoas que criticavam sua voz – e aquelas que se recusavam a acreditar que ela escrevia suas próprias músicas quando era adolescente em Nashville.

“Eu não queria apenas receber respeito e aceitação em minha área, eu queria merecê-los”, escreve Swift. “Para tentar enfrentar esses demônios, passei por um treinamento vocal extensivo e tomei uma decisão que definiria completamente esse álbum: decidi que o escreveria inteiramente por conta própria. Achei que eles não poderiam dar todo o crédito aos meus coautores se não houvesse nenhum.” A cantora, hoje com 33 anos, escreveu todo o álbum de 14 músicas entre os 18 e os 20 anos.

