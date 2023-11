Taylor Swift: fãs sofrem com arrastões na saída do Engenhão após cancelamento de show

Diversos relatos de arrastão na noite em que Taylor Swift anunciou o adiamento de seu segundo show no Brasil, surgiram neste sábado, 18, na cidade do Rio de Janeiro.

A reportagem presenciou uma cena de tumulto e correria na região entre a rua Henrique Sheid e da avenida Hélder Câmara, próximo a um McDonalds, e outro possível arrastão foi presenciado nos entornos de Fernão Cardim. O clima de tensão foi perceptível.

Nas redes sociais, é possível conferir o momento em que diversos fãs de Taylor Swift buscam refúgio dentro de uma lanchonete. A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro a respeito dos relatos de arrastão, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.

A cantora Taylor Swift – Foto: Reprodução/Facebook

Taylor Swift adiou o show que faria no Rio de Janeiro neste sábado por causa das “temperaturas extremas no Rio”. Seria o segundo show de sua turnê no Brasil. O anúncio foi feito pela cantora no Instagram às 17h30 deste sábado, cerca de duas horas antes do horário marcado para o início da apresentação. Parte do público já tinha entrado no local.

Com um público de cerca de 60 mil pessoas, o primeiro show da turnê “The Eras Tour” no Brasil ficou marcado por uma tragédia na noite de ontem, 17. Ana Clara Benevides, de 23 anos, morreu no início do show no Estádio Nilton Santos, o Engenhão.

“Estou escrevendo isso do meu camarim no estádio. Tomamos a decisão de postergar o show de hoje devido às extremas temperaturas no Rio. A segurança e o bem-estar dos meus fãs, colegas de trabalho e equipe precisa e sempre estará em primeiro lugar”, Taylor escreveu no Instagram neste sábado.