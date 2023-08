Taylor Swift: fãs acertam teoria e cantora revela data de próximo álbum; saiba detalhes

Os fãs de Taylor Swift estavam certos: o próximo lançamento da cantora será o 1989 (Taylors Version), regravação do disco de 2014 que rendeu à artista o prêmio de Álbum do Ano no Grammy Awards.

O projeto chega às plataformas digitais no dia 27 de outubro, com as 13 canções do álbum original, as três músicas da versão deluxe e cinco faixas inéditas que foram descartadas na época e poderão ser ouvidas pelo público pela primeira vez.

O anúncio foi feito na noite desta quarta-feira, 9, durante um show da cantora no SoFi Stadium, em Los Angeles. A apresentação foi a última parada da The Eras Tour nos Estados Unidos em 2023, antes da turnê vir à América Latina.

Antes do início do show, os “swifties” – como são apelidados os fãs de Taylor – já especulavam que a artista anunciaria o disco. Ela é conhecida entre os admiradores por deixar diversas pistas sobre seus próximos lançamentos.

A maior indicação foi o fato de que o dia 9 de agosto, no formato de datas americano, fica 8/9, referência ao número 1989, nome do disco e também o ano de nascimento da cantora. A antecipação foi aumentando ao longo da noite, já que Taylor usou diversos figurinos azuis, cor que é associada ao álbum pelos fãs.

A revelação foi feita quase no fim da apresentação de mais de três horas, durante a sessão de músicas surpresas, momento em que a artista canta em acústico duas canções que não fazem parte da setlist.

“Talvez vocês tenham notado que usei alguns figurinos novos nessa noite. Tem algo que venho planejando por um tempo embaraçosamente longo. Acho que ao invés de contar, eu vou apenas mostrar para vocês”, disse Taylor para a plateia.

Neste momento, o telão surgiu com a nova capa do álbum e a data em que regravação será lançada. O dia 27 de outubro, além de tudo, marca exatos nove anos desde o lançamento do disco original. Depois, a artista cantou New Romantics, faixa da versão deluxe do disco.

Por que Taylor Swift está regravando seus álbuns?

Em uma publicação nas redes sociais, Taylor disse que 1989 (Taylors Version) é sua regravação favorita até então. Ela já lançou suas versões de Fearless, Red e Speak Now, que foram sucessos comerciais mesmo contento poucas faixas inéditas.

A cantora está em uma missão para reconquistar as matrizes de seus seis primeiros discos, que foram vendidos pela sua antiga gravadora ao empresário Scooter Braun – Taylor alega que a venda foi feita sem seu consentimento e que não teve a chance de ela própria adquirir os direitos.

Taylor Swift no Brasil

O disco 1989 (Taylors Version) será lançado semanas antes de Taylor Swift passar pelo Brasil com a The Eras Tour. No total, ela fará seis apresentações no País em novembro, que renderam grande disputa de ingressos e forte mobilização contra a ação de cambistas.

Ainda não se sabe se a cantora fará alterações na setlist da turnê para a próxima leva de shows, mas os fãs já criaram expectativas para que ela cante uma das canções inéditas do álbum. A etapa latino-americana da turnê começa no final de agosto, no México.

Todos os ingressos da The Eras Tour no Brasil estão esgotados. Veja as datas:

17 de novembro: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro

18 de novembro: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro

19 de novembro: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro

24 de novembro: Allianz Parque, São Paulo

25 de novembro: Allianz Parque, São Paulo

26 de novembro: Allianz Parque, São Paulo

