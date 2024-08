Taylor Swift elogia 'Pisque Duas Vezes', novo terror dirigido por Zoë Kravitz: 'Fiquei pasma' - O Liberal

Taylor Swift não poupou elogios à Zoë Kravitz em seu Instagram, onde publicou nos stories uma declaração ao filme Pisque Duas Vezes, estreia da atriz na direção de um longa. Compartilhando a imagem do cartaz do filme, estampado pelo ator Channing Tatum, Swift escreveu:

“Este filme é incrível. Emocionante, perverso, bizarramente engraçado e visualmente estonteante. As performances são fenomenais. Zoë Kravitz criou o conceito, escreveu, ficou obcecada com cada detalhe e dirigiu com uma visão ousada e clara. Fiquei pasma pelo que ela atingiu aqui e mal posso esperar para ver todo mundo descobrir este filme e esta cineasta brilhante.”

Taylor deixou, também, um aviso de gatilho, pelos temas sensíveis do filme: “contém temas maduros e retratos de violência, inclusive sexual. Pode ser perturbador e engatilhador para alguns”.

Kravitz já colaborou com Swift na composição dos hits Karma e Lavender Haze, ambas do álbum Midnights, de 2022.

Em Pisque Duas Vezes, a garçonete Frida (Naomi Ackie) concorda em passar as férias na ilha particular do bilionário Slater King (Tatum), mas o que parecia ser a viagem perfeita se torna uma experiência angustiante quando Jess, a melhor amiga de Frida, desaparece. O thriller psicológico está em cartaz nos cinemas brasileiros.