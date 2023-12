Cultura Taylor Swift é eleita ‘pessoa do ano’ pela revista Time

A revista Time anunciou nesta quarta-feira, 6, sua tradicional categoria, feita anualmente, de Pessoa do Ano. A eleita de 2023 foi Taylor Swift.

“A artista ganhadora do Grammy Taylor Swift teve um ano importante, desde o relançamento de seus álbuns, com streams recordes, até a realização de um dos filmes-concerto de maior sucesso da história”, disse a revista. “A turnê The Eras Tour também está a caminho de se tornar a turnê global de maior bilheteria de todos os tempos.”

A edição anual da revista destaca o perfil de quem, segundo a publicação, “para o bem ou para o mal, mais influenciou eventos no ano”. Nos últimos anos, foram eleitos nomes como Joe Biden e Kamala Harris, Elon Musk e Volodymyr Zelensky.