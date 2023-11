Cultura Taylor Swift comemora shows no Brasil, mas não menciona morte de fã ou homenagem no Cristo

Taylor Swift comemorou os shows da The Eras Tour que fez no Brasil em publicação nas redes sociais na terça-feira, 28. Com seis apresentações no País, a passagem da artista ficou marcada pela homenagem que os fãs fizeram para ela no Cristo Redentor e pela morte de Ana Clara Benevides, de 23 anos, após passar mal na primeira performance da cantora em solo brasileiro. No entanto, ela não mencionou esses acontecimentos no post do Instagram.

“Trazer uma turnê para o Brasil é algo que sonho há anos, e aqueles fãs superaram as minhas expectativas. Encerramos oficialmente a Eras Tour 2023 e conseguimos encerrar o ano com 6 shows no Rio e em São Paulo, com os públicos mais mágicos. Sou muito grata a minha banda, equipe e dançarinos por tudo que eles colocaram neste show durante o ano todo”, disse ela na rede social.

“Para as pessoas que vieram ver, vocês foram o que fizeram aqueles estádios parecerem tão vivos, elétricos e inesquecíveis para mim. Realmente, me sinto tão orgulhosa e emocionada. Nos vemos em 2024?, finalizou a artista.

Os fãs notaram e reclamaram da ausência da homenagem no Cristo Redentor – na qual o público se mobilizou para chamar a atenção do prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), e do Padre Omar, que coordena as homenagens no monumento. “Quando vi, achei que fosse Photoshop”, confessou Taylor durante o primeiro show da turnê no Brasil.