Taylor Swift: cambistas fogem da fila com chegada da polícia e Procon em SP; 2 são presos

A presença menor de cambistas, com detenção de duas pessoas pela Polícia Civil, foi a atmosfera do último dia de fila para compras de ingressos do show de Taylor Swift, em São Paulo. A venda geral para as datas extras da The Eras Tour começaram nesta quinta-feira, 22, às 10h.

O feito é consequência dos protestos dos fãs e da ação da presença policial e do Procon na porta da bilheteria nos dias anteriores.

De acordo com o delegado da Polícia Civil, Paulo Alberto, os dois suspeitos foram identificados na fila sem conseguir comprovar titularidade de cartão ou o destino do ingresso. “Um deles admitiu que estaria recebendo R$ 200 para poder comprar e repassar para uma pessoa”, diz o agente.

Desde a noite desta quarta-feira, 21, o clima era de tranquilidade entre os que acampavam esperando a chance de comprar um ingresso. Alguns revezando lugar ou virando madrugadas na fila no Allianz Parque desde o começo da semana, elogiaram o novo esquema da organização.

Nos últimos dias, foram distribuídas senhas intransferíveis, com registro do CPF de casa fã. Os relatos de expulsão de cambistas e de conflitos ficaram muito mais escassos que nas outras levas de vendas.

A presença dos agentes públicos também fez diferença. Por volta das 9h da manhã desta quinta-feira, 25 viaturas da Polícia Civil e três da Procon chegaram ao local para fiscalizar as vendas. “Muita gente deixou a fila. Houve uma debandada com a nossa chegada.”, conta o delegado Paulo Alberto.