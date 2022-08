Taylor Swift anuncia novo álbum após ser a principal vencedora do VMA da MTV

Taylor Swift foi a principal vencedora do MTV Video Music Awards de 2022 ao ganhar o prêmio de Vídeo do Ano. A cerimônia aconteceu na noite do domingo, 28, em Nova Jersey, nos EUA. A cantora e compositora levou o troféu por seu trabalho no videoclipe de 10 minutos de All Too Well (Taylor’s Version).

Ao subir o palco, porém, Taylor fez um anúncio que deixou todos os seus fãs surpresos, pois revelou quando seu próximo álbum será lançado.

“Meu novo álbum sai em 21 de outubro”, disse ela para uma multidão barulhenta. “E eu vou contar mais à meia-noite.”

Por volta da meia-noite local (uma da manhã de segunda no Brasil), um post anunciando o título e mais detalhes sobre o novo álbum apareceu na conta do Instagram da cantora.

“Midnights, histórias de 13 noites sem dormir espalhadas pela minha vida, serão lançadas em 21 de outubro. Encontre-me à meia-noite”, dizia a mensagem que acompanhava a arte do álbum.

O álbum foi descrito como “uma coleção de músicas escritas no meio da noite, uma jornada através de terrores e bons sonhos”.

Taylor Swift disse que a decisão de revelar o lançamento de seu novo álbum se deve à generosidade de seus fãs votando para ela ganhar o prêmio de Vídeo do Ano.

Entre os vencedores do VMA 2022, destaque ainda para Anitta, que se tornou a primeira brasileira a receber o prêmio norte-americano. Sua canção Envolver foi eleita Melhor Clipe De Música Latina.

Veja a lista dos vencedores do VMA 2022

Vídeo do ano

Taylor Swift – All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version)

Artista do ano

Bad Bunny

Música do ano

Billie Eilish – Happier Than Ever

Artista revelação

Dove Cameron

Push – Performance do ano

December 2021: Seventeen – Rock With You

Melhor colaboração

Lil Nas X, Jack Harlow – Industry Baby

Melhor música pop

Harry Styles – As It Was

Melhor música de hip-hop

Nicki Minaj ft. Lil Baby – Do We Have A Problem?

Melhor música de rock

Red Hot Chili Peppers – Black Summer

Melhor música alternativa

Maneskin – I Wanna be Your Slave

Melhor música latina

Anitta – Envolver

Melhor música de R&B

The Weeknd – Out Of Time

Melhor música de k-pop

Lisa – Lalisa

Melhor vídeo com mensagem social

Lizzo – About Damn Time

Melhor performance no metaverso

Blackpint The Virtual | PUBG – YG Entertainment / Interscope Records

Melhor vídeo de longo formato

Taylor Swift – All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version)

Melhor fotografia

Harry Styles – As It Was

Melhor direção

Taylor Swift – All Too Well” (10 Minute Version) (Taylor’s Version)

Melhor direção de arte

Lil Nas X, Jack Harlow – Industry Baby

Melhor efeitos visuais

Lil Nas X, Jack Harlow – Industry Baby

Melhor coreografia

Doja Cat – Woman

Melhor edição

Rosalía – Saoko

Grupo do ano

BTS

Música do verão

Jack Harlow – First Class

Álbum do ano

Harry Styles – Harry’s House