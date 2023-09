Taylor Swift anuncia estreia de filme ‘The Eras Tour’ no Brasil; fãs reclamam de altos preço

A cantora Taylor Swift confirmou a estreia do filme sobre a The Eras Tour no Brasil nesta terça-feira, 26. Inicialmente, o longa, que irá mostrar como foi a apresentação da artista durante a sua passagem pelos países norte-americanos, seria exibido em cinemas apenas na América do Norte.

“A turnê não é a única coisa que estamos fazendo ao redor do mundo”, escreveu a artista em uma publicação do Instagram. “Estava tão animada para contar que o filme sobre os shows da The Eras Tour está agora, oficialmente, chegando aos cinemas do mundo todo.”

A estreia mundial do longa está marcada para o dia 13 de outubro, mas o filme será exibido no Brasil a partir apenas do dia 3 de novembro. A pré-venda, porém, já teve início a partir desta terça em redes de todo o País.

O anúncio animou os fãs, mas alguns lamentaram os altos valores definidos por alguns cinemas. Na rede Kinoplex, por exemplo, os valores são divididos nas categorias Standard – por R$ 80 a inteira e R$ 40 a meia – e Platinum – por R$ 100 a inteira e R$ 50 a meia.

No Cinemark, os valores na sala XD – que promete som e imagens mais “potentes” – chegam a R$ 125,39 a inteira e R$ 70,39 a meia entrada. Nas salas VIP do shopping Cidade Jardim, em São Paulo, os preços vão de R$ 148,19 a inteira e R$ 83,19 a meia.

O filme foi anunciado pela cantora no final de agosto. A The Eras Tour passa por todas as “fases” dos 10 álbuns da artista: Taylor Swift, Fearless, Speak Now, Red, 1989, Reputation, over, Folklore, Evermore e Midnights.

Taylor Swift fará cinco apresentações da turnê no Brasil também em novembro. Ela passa pelo Rio de Janeiro nos dias 18 e 19 e por São Paulo nos dias 24, 25 e 26.