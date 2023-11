Cultura Taylor Swift anima público no 2º dia de show no Rio de Janeiro, mas não cita fãs mortos

Taylor Swift animou a plateia que compareceu ao Estádio Nilton Santos, o Engenhão, no Rio de Janeiro no domingo, 19, para acompanhar o segundo show da cantora na cidade. No entanto, a cantora não mencionou os dois fãs mortos. Diferentemente da sexta-feira, 17, na primeira apresentação da artista, que teve sensação térmica perto dos 60 ºC, no domingo, as temperaturas estavam mais amenas e choveu durante boa parte do show.

O primeiro show da turnê The Eras Tour da cantora no Brasil, com público de cerca de 60 mil pessoas, ficou marcado por uma tragédia na noite de sexta-feira. Ana Clara Benevides, de 23 anos, era fã da artista e morreu após passar mal. No dia, a Time For Fun (T4F), organizadora do evento no País, foi alvo de críticas por problemas de organização e pela proibição de que os fãs levassem sua própria água ao estádio.

Na sexta-feira, Taylor lamentou a morte da fã pelo Instagram. “Não acredito que estou escrevendo essas palavras, mas é com o coração em pedaços que eu digo que perdemos uma fã mais cedo antes do meu show”. A cantora disse estar devastada e não ter muitas informações sobre o caso. Destacou também que a garota “incrivelmente linda e muito jovem”. Por sua vez, a responsável pela organização do show no Brasil lamentou a morte e disse ter dado suporte à jovem.

Em reportagem no Fantástico no domingo, José Weiny Machado e Adriana Benevides, pais de Ana Clara, relataram as dificuldades para fazer o traslado do corpo a filha.

Além de Ana Clara, um fã de Taylor, que estava no Rio para assistir ao show da artista americana, foi assassinado a facadas por dois homens durante assalto na madrugada de domingo, na Praia de Copacabana, zona sul carioca. Gabriel Mongenot Santana Milhomem Santos tinha 25 anos. As autoridades prenderam um dos assaltantes.

Primos da vítima contaram ao Estadão que ele era de Mato Grosso do Sul, mas cursava Engenharia Aeroespacial em Belo Horizonte. O estudante viajou com amigos para assistir ao show.

Nesta segunda-feira, 20, ocorre o terceiro e último show de Taylor no Rio, depois ela seguirá para São Paulo. A artista remarcou a apresentação de sábado, 18, que foi adiada, poucas horas antes de ela subir ao palco. A justificativa para a mudança de data foram as extremas temperaturas – o Rio bateu recorde de sensação térmica e temperatura.

Assim como o show de domingo, a apresentação desta segunda-feira, começará uma hora mais tarde. A abertura com Sabrina Carpenter será às 19h30, enquanto Taylor subirá ao palco às 20h30. Para os fãs que tinham ingresso no sábado, e não poderão comparecer, a empresa havia aberto a possibilidade de ressarcimento por meio de formulário que deveria ter sido preenchido até a manhã desta segunda-feira.

Show no Rio de Janeiro

– Data: 20 de novembro (último show no Rio);

– Entrada antecipada do Pacote VIP: 16 horas às 16h45;

– Abertura dos portões – Público Geral: 17 horas;

– Sabrina Carpenter: 19h30;

– Taylor Swift: 20h30;

– Local: Estádio Nilton Santos – Engenhão – Rua José dos Reis, 425, Engenho de Dentro, Rio de Janeiro – RJ.

Para os shows que serão realizados em São Paulo, não há mudanças nos horários:

– Datas: 25 e 26 de novembro de novembro;

– Data extra: 24 de novembro de 2023;

– Abertura dos portões: 16h horas;

– Horário do show: 19h30;

– Local: Allianz Parque – Avenida Francisco Matarazzo, 1705, Água Branca, São Paulo – SP.