Taylor Swift: 1º show da turnê no México tem euforia de fãs e cantora falando em espanhol

A cantora Taylor Swift já inaugurou sua temporada da The Eras Tour na América Latina. A artista se apresentou pela primeira vez com a turnê no México nesta quinta-feira, 24, com um público eufórico lotando o estádio Foro Sol.

O show foi um fenômeno no país, com a imprensa local realizando uma cobertura ao vivo de cada detalhe da passagem de Taylor pela Cidade do México. Vídeos também foram compartilhados por pessoas que estavam no local nas redes sociais e chamaram a atenção pelo coro formado pelos fãs em alguns dos sucessos da artista.

A abertura ficou a cargo da cantora Sabrina Carpenter, que também estará no Brasil. Ela deu início ao show com imagens de um dos vídeos da época em que publicava covers no YouTube. A artista escolheu mostrar um registro seu cantando a canção Picture to Burn, de Taylor, quando era mais nova.

Conforme o site mexicano Quién, a aguardada apresentação de Taylor começou por volta das 19h30. Fãs, porém, aproveitaram os momentos anteriores para trocarem as famosas “pulseiras da amizade” entre si.

A chegada da cantora ao palco começou com uma imagem do relógio de Midnights e uma contagem regressiva. Ela deu início à sua passagem pelo México cantando a música Miss Americana.

Um dos momentos mais emocionantes da apresentação foi quando fãs cantaram Cruel Summer. O envolvimento do público no show chegou a emocionar a cantora, que até a arriscou frases em espanhol. “Ciudad de Mexico, bienvenidos al Eras Tour (Cidade do México, bem-vindos à Eras Tour)”, disse a artista em certo momento da noite.

Taylor fará mais três shows no país antes de tirar uma pausa que se estende até novembro. No dia 9 do mês, a artista desembarca na Argentina, onde fará três apresentações antes de partir para o Brasil.

A cantora se apresenta nos dias 18 e 19 de novembro no Estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro, e nos dias 24, 25 e 26 de novembro no Allianz Parque, em São Paulo.

