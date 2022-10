Tati Zaqui é a quarta eliminada do reality ‘A Fazenda 14’

Nesta quinta-feira, 13, o público escolheu a cantora Tati Zaqui para ser a quarta eliminada do reality “A Fazenda 14”. Ela disputava a permanência no programa com a atriz Bárbara Borges e o influenciador Vini Buttel e acabou saindo com 27,7% dos votos.

Abalada, Tati relatou à apresentadora Adriane Galisteu que não sabia o motivo de ter sido a escolhida. Adriane então apontou que a razão foi pelo fato de ela ter “se colocado” na roça”. “Isso é um clássico em um reality show. Ninguém na história de A Fazenda que, mesmo por um motivo nobre, tenha se colocado, conseguiu voltar para a sede”, apontou a apresentadora.

Na disputa desta quinta, Babi foi a primeira salva, seguida por Vini. Os dois protagonizaram momentos de comemoração com seus aliados durante o retorno. A 14ª edição de “A Fazenda” vai ao ar pela Record TV de segunda-feira a domingo.