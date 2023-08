Tati Quebra Barraco pede doações para compra de prótese para MC Katia

A cantora Tati Quebra Barraco pediu doações nesta quinta-feira, 9, para uma vaquinha em prol da compra de uma prótese para a funkeira MC Katia – que teve de passar por uma cirurgia e amputar a perna direita na última terça-feira, 8.

Ela está internada no Hospital Souza Aguiar, no Rio de Janeiro, desde o início de julho para retirar um mioma do útero. No mês passado, a artista sofreu uma trombose após uma cirurgia e teve de amputar parte de um de seus pés.

Tati lamentou a realidade de Katia, um dos ícones do funk carioca. “O funk não venceu só porque o seu MC favorito emplacou mais um recorde. A verdadeira realidade do funk é essa aqui”, escreveu em uma postagem no Twitter.

“Uma das dezenas de MCs que vocês adoram fazer DC (coreografias) no TikTok está precisando de doações para conseguir uma prótese porque teve que amputar a sua perna devido a uma complicação de saúde”, completou. A meta da vaquinha é arrecadar R$ 50 mil. Até o momento da publicação, quase R$ 24 mil haviam sido doados.

Mais tarde, Tati esclareceu que não fez a publicação para incentivar uma rivalidade entre MCs, mas para mostrar “que o funk não é só glamour”. “Eles nos sugam e usam da nossa ingenuidade. Uma artista com tantos hits não deveria precisar fazer vaquinha”, afirmou.

Quem é Mc Katia?

Mc Katia começou a fazer sucesso no Rio de Janeiro em 2000, com a música Ata Vai me Pegar. A artista deu voz às mulheres das favelas cariocas e se afastou da cena em 2008, após o lançamento de Cabeça pra Baixo.

Na época, ela sofreu um acidente e ficou três anos longe dos palcos. Seu retorno mais marcante aconteceu em 2020, na participação da música Rainha da Favela, de Ludmilla. A faixa homenageava grandes nomes femininos do funk, como Valesca Popozuda, MC Carol de Niterói e Tati Quebra Barraco.