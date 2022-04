Tatá Werneck sobre homenagear Paulo Gustavo: ‘Vou enfrentar meu grande medo’

A atriz e apresentadora Tatá Werneck é uma presenças confirmadas no desfile de carnaval da São Clemente, que vai homenagear o humorista Paulo Gustavo. Com o enredo ‘Minha Vida É Uma Peça’, a escola de samba entra na Sapucaí na madrugada deste sábado, 23, e conta a história do artista, que morreu em 2021 vítima da covid-19.

Mãe de Paulo Gustavo agradece a escola de samba São Clemente por homenagear o ator

Uma das melhores amigas de Paulo, Tatá se emocionou ao falar sobre o desfile nos stories do Instagram . “Hoje é o desfile da São Clemente em homenagem ao Paulo. Eu vivi todas as emoções assim… e de medo. Eu não saio, não vou às festas, vocês sabem, acompanharam. Muitos me zoaram quando eu estava com duas máscaras na cerimônia para o Paulo. Deus tenha piedade dessas pessoas”, disse.

A artista ainda continuou: “Vou enfrentar um grande medo para homenagear o meu amigo amado. Tenho certeza que vai ser um espetáculo lindo. Hoje vai ser um dia muito especial. Eu sonhei com Paulo outro dia, não vou contar, mas eu sonho bastante com ele. Ele falou que ia estar lá”.

Tatá também fez uma publicação no Instagram e escreveu: “Eu quero poder chorar esse choro entalado que sai um pouquinho por vez quando a gente tenta ser forte”. Além dela, mais de 50 amigos e familiares irão homenagear Paulo Gustavo neste carnaval.