Tatá Werneck e Priscilla Alcântara estarão no ‘The Masked Singer Brasil’

O programa The Masked Singer Brasil, da TV Globo, estreia nova temporada no próximo dia 23. A cantora Priscilla Alcântara, vencedora da atração em 2021, estará novamente no ar, mas como uma apresentadora dos bastidores do reality show.

O anúncio foi feito pela emissora nesta quarta-feira, 5.

“Eu jamais poderia imaginar um desdobramento dessa vitória com o convite pra retornar à TV como apresentadora. Eu sempre disse que gostaria de voltar a fazer televisão e o melhor é viver isso num projeto que marcou tanto a minha vida”, afirma Priscilla .

No Instagram, a ex-apresentadora do Bom Dia e Cia, do SBT, publicou um vídeo em que fala mais sobre o novo desafio.