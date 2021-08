Tarcísio Meira inventou o mocinho e o galã na teledramaturgia nacional

Nas sete décadas de televisão no Brasil, uns poucos nomes são fundamentais para recontar a história do veículo. Tarcísio Meira era, sem dúvida, o principal deles na teledramaturgia nacional. Foram 62 anos de carreira na teledramaturgia, divididos em três emissoras – duas delas já extintas. Muitas vezes, formando par romântico com a própria mulher, Glória Menezes, com quem ficou casado por 59 anos, de 1962 até sua morte, ocorrida no último dia 12, aos 85 anos.





Galã atemporal, arrancou suspiros e despertou a admiração de telespectadores de todos os gêneros em diferentes fases da vida, desde a juventude até a maturidade

A estreia na televisão aconteceu na Tupi, em 1961, em um teleteatro da primeira emissora de tevê a operar no País. O formato era bastante comum na época e foi nesse período também que Tarcísio conheceu Glória. Não demorou para se tornarem ainda mais fortes como dupla, protagonizando a primeira telenovela diária da televisão brasileira, “2-5499 Ocupado”, já na TV Excelsior. A estreia na Globo, em 1967, também aconteceu ao lado da esposa, em “Sangue e Areia”, escrita por Janete Clair. O casal permaneceu intacto na emissora até o ano passado, em setembro, quando a Globo não renovou o contrato de ambos.

Foi com “Irmãos Coragem”, em 1970, também de Janete Clair, na pele do mocinho João Coragem, que Tarcísio viveu um de seus maiores momentos de sucesso. Com a televisão ainda em preto e branco, a equipe conseguiu o feito de registrar, com o penúltimo capítulo da trama, mais audiência que a final da Copa do Mundo do México, naquele mesmo ano, que consagrou a seleção brasileira como tricampeã da competição, no dia 21 de junho, em partida contra a Itália. O ator dizia que aquela foi a primeira novela que os homens admitiram ver – até então, eles se recusavam a admitir, porque acompanhar novela seria considerado um hábito feminino.

A morte de Tarcísio aconteceu menos de 24 horas depois que o colega Paulo José, de 84 anos, também partiu. Com isso, em pouco tempo, viralizou na internet uma cena de “Um Anjo Caiu do Céu”, gravada há 20 anos, na qual ambos conversavam em tom de despedida. “Um dia nos veremos lá”, dizia Alceu, papel de Paulo, a João, personagem de Tarcísio, apontando para o céu.

Mas a última novela de Tarcísio foi “Orgulho e Paixão”, há apenas três anos. Na trama de Marcos Bernstein, ele era Lorde Williamson, vilão e pai do mocinho Darcy, defendido por Thiago Lacerda. A saúde, porém, já dava sinais de fraqueza e ele precisou se afastar da trama. Depois, ainda gravou a série “Os Casais que Amamos”, do Canal Viva. Como não poderia deixar de ser, também ao lado de Glória Menezes, sua esposa. O episódio foi o primeiro do projeto, mas sua exibição se deu de forma individual. Com a pandemia, acabou exibido em forma de especial, em junho do ano passado, para celebrar o mês dos namorados no Brasil.

Tarcísio contava que, quando jovem, queria mesmo era ser diplomata. Os planos, no entanto, mudaram depois que foi reprovado na primeira prova que fez para o Instituto Rio Branco, ainda em 1957 – mesmo ano de sua estreia no teatro, com a peça “A Hora Marcada”. Sorte da cultura nacional e também do público, que acompanhou uma das mais emblemáticas carreiras da teledramaturgia brasileira.